Sigma Coatings kiest Chinese Porcelain als Kleur van het Jaar 2020

HASSELT, 9 september 2019 – In een wereld waar slaap wordt gezien als luxe en de onrust door een versnelde wereld eigenlijk al werkelijkheid is, is het logisch dat de kleurtrends voor dit komende jaar ontsnapping bieden in de hedendaagse door technologie gedreven maatschappij. De Kleur van het Jaar 2020 van het verfmerk Sigma Coatings, gekozen door de kleurexperts van het moederbedrijf PPG vanuit de hele wereld, is Chinese Porcelain (PPG1160-6). Deze kleur is een mix van kobalt en Moody Ink Blue die zorgt voor kalmte en rust en tegelijkertijd een sfeer van hoop creëert – een groot goed in een rusteloze wereld.



“Hoe sneller de technologie voortbeweegt en hoe meer gemak het biedt, des te meer we op zoek gaan naar activiteiten, ervaringen en leefstijlen om te vertragen en onze levens realiteitszin te geven,” legt Dee Schlotter uit, senior kleurmanager bij PPG. “De behoefte aan eenvoud en ontsnapping aan technologie is voor een deel de reden dat klanten verlangen naar blauwe kleuren zoals Chinese Porcelain, die ons dichter bij de natuurlijke elementen brengen zoals de zee en de lucht - de plek aan de horizon die in elke ruimte sereniteit creëert.”



De toenemende behoefte aan verbinding in een verdeelde wereld was een terugkerend thema bij de PPG Global Color Workshop. Bij deze jaarlijkse workshop komen meer dan 20 kleurstylisten van PPG vanuit de hele wereld bij elkaar uit de automotive-, consumentenelektronica-, lucht- en ruimtevaart- en huisverfsector. De stylisten komen een aantal dagen samen om de trends op de catwalk, leefstijlen, demografie, geografie en wereldwijde en interculturele maatschappelijke inspiratiebronnen te analyseren om te bepalen welke kleuren veel terugkomen en de wereldwijde kleurvoorspelling van PPG vertegenwoordigen, waaronder de Kleur van het Jaar.



“Als we kijken naar 2020, zien we dat deze kleur de trend vormt. Consumenten hebben genoeg van grauwe grijstinten en zijn op zoek naar een manier om kleuren in interieur te brengen die de zintuigen prikkelen,” vertelt Schlotter. “Blauw is de gemakkelijkste opening vanuit de wereld van neutrale tinten naar de wereld van kleur. De kleur Chinese Porcelain heeft de energie en helderheid van kobaltblauw, een trendy tint die de automotive-, consumentenelektronica- en mode-industrie verovert. De kleur heeft ook een diepe, gedempte marineblauwe toon die populair is in de woon- en horecasector.



Chinese Porcelain is een rijke en traditionele tint die de ideale, aangename achtergrondkleur vormt om levendige kleuren eruit te laten springen. De kleur kan ook als accentkleur worden toegepast in een slaapkamer met fris wit beddengoed en kroonlijsten voor een scherp contrast. In de woonkamer kun je de tint gelaagd met andere kleuren blauw aanbrengen of combineren met trendy natuurtinten zoals Gingercake (PPG1069-7).



Schlotter raadt aan om Chinese Porcelain te combineren met accessoires, zoals gordijnen of fluwelen kussens, in warm saffraan en geelwortel. De tint past ook goed bij leeraccenten en poederige zandtinten voor een opvallende look.



Hoewel Chinese Porcelain is uitgeroepen tot Kleur van het Jaar 2020 van PPG is de kleur ook het uitgangspunt voor de bredere PPG 2020 Global Color Trends Forecast. Deze voorspelling geeft richting en inspiratie aan architecten, ontwerpers en huiseigenaren binnen de hotel-, retail- en woonmarkten. De klanten van PPG in alle bedrijfstakken vertrouwen op de voorspellingen voor nieuwe producten en kleurspecificaties in de sectoren van architectuur, lucht- en ruimtevaart, automotive en consumentenelektronica. De kleuren worden tot leven gebracht door middel van drie trendverhalen, elk binnen het overkoepelende thema Flow:



On the Move: Dit vrolijke en speelse kleurenpalet richt zich tot consumenten die op zoek zijn naar het herstellen, hergebruiken en samenvoegen van culturele invloeden uit verschillende tijdperken, waardoor een frisse esthetiek ontstaat die zowel retro als modern aanvoelt. Niet op elkaar afgestemde kleurencombinaties zorgen voor vrolijke kleurencombinaties die de gedurfde en zelfverzekerde consument aanzetten tot zelfexpressie.



At the Core: Deze kleurencollectie is aards, botanisch en duurzaam en resoneert met consumenten die op zoek zijn naar een balans tussen verantwoord en doelgericht leven. Deze kleuren roepen comfort en nostalgie op, vooral de gedempte middentonen. Rustgevende tinten zoals Rose Stain en Saguaro geven het langzame, zwevende gevoel gecombineerd met donkerdere kleuren zoals Pale Ink of Black Lily. Het lichtere deel van de pallet is toegevoegd voor meer diepte.



In the Know: Met de nadruk op kennis, reflectie en innovatie vertegenwoordigt dit thema consumenten die graag de maatschappij willen veranderen en tegelijkertijd willen bijdragen aan een betere toekomst. Het palet weerspiegelt de samenhang tussen technologie en het aardse door het gebruik van rauwe, natuurlijke tinten zoals Gingercake en Cedar Chest van PPG, en organische, geoxideerde blauwgroene kleuren zoals Cavalry en Wave of Mystery.



