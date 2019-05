Van Leeuwen viert 40 jaar in Azië en versterkt regionaal hoofdkantoor in Singapore als Project Management Hub

SINGAPORE, 23 mei 2019 – Van Leeuwen Pipe and Tube (Singapore) Pte Ltd vierde vandaag haar 40-jarig bestaan en kondigde de verdere versterking aan van haar regionale hoofdkantoor in Singapore als Project Management Hub voor de regio Azië-Pacific. De vooruitzichten voor projectactiviteiten in de regio zijn positief.

Van een tweemanskantoor in 1979 is Van Leeuwen Singapore uitgegroeid tot het grootste distributiecentrum van Van Leeuwen in de regio Azië-Pacific. In 2004, bij het 25-jarig jubileum, ontving Van Leeuwen Singapore de 'Regional Headquarters Award' van de Singapore Economic Development Board (EDB). Sindsdien heeft Van Leeuwen haar netwerk in de regio Azië-Pacific verder uitgebreid en versterkt. Naast de verkoopkantoren en distributiefaciliteiten in China, Thailand, Maleisië, Indonesië en Australië, investeerde Van Leeuwen in een extra voorraadlocatie in Johor, Maleisië. Momenteel wordt de magazijnruimte in Sydney, Australië uitgebreid.

Het regionale hoofdkantoor van Van Leeuwen in Singapore maakt deel uit van een wereldwijde projectorganisatie waarmee Van Leeuwen de kennis en expertise van de wereldwijde projectteams in Azië-Pacific, Noord-Amerika en Europa bundelt. Als projectmanagement hub voor de regio is Van Leeuwen Singapore in staat grote internationale engineering bedrijven te bedienen voor complexe CAPEX-projecten. Gezien de verwachte toename van projectactiviteit, wil Van Leeuwen haar lokale projectenteam in Singapore verder versterken.

De grote CAPEX-projecten worden complexer. De bouw van modules vindt steeds meer op meerdere locaties tegelijkertijd plaats, waarbij belangrijke diensten nodig zijn, zoals projectmanagement en professionele projectuitvoering, gecombineerd met logistieke oplossingen op maat en spoedleveringen uit voorraad.

De Van Leeuwen-bedrijven in de regio Azië-Pacific maken een belangrijk deel uit van het wereldwijde netwerk van Van Leeuwen en droegen in belangrijke mate bij aan de positieve resultaten van de Van Leeuwen-groep in 2018. Van Leeuwen is positief over de vooruitzichten voor de komende jaren, nu de marktomstandigheden in het olie- en gassegment, met name in Zuidoost-Azië verbeteren.

Joop Sassen, CEO van de Van Leeuwen Buizen Groep: “In hetzelfde jaar van het 95-jarig jubileum van Van Leeuwen vieren we 40 jaar aanwezigheid in Azië. De afgelopen vijftien jaar zijn onze bedrijven in Azië steeds sterker geworden en ze dragen aanzienlijk bij aan het resultaat van onze Groep. Ik ben ervan overtuigd dat door een verdere versterking van onze projectteams in Singapore, Van Leeuwen zal blijven groeien in Azië, met de steun van haar medewerkers, klanten, leveranciers en andere zakelijke relaties."

Van Leeuwen in Azië-Pacific

Het Azië-Pacific netwerk van Van Leeuwen omvat dertien vestigingen in Singapore, China, Thailand, Maleisië, Indonesië en Australië. Met haar voorraadlocaties in Singapore, Maleisië (Kulai), Thailand (Chonburi) en Australië (Sydney, Melbourne, Adelaide, Perth en Brisbane) levert Van Leeuwen een breed productportfolio aan vele klanten in verschillende energiesegmenten. Van Leeuwen heeft ongeveer 200 mensen in de regio Azië-Pacific en ongeveer 25.000 ton aan voorraad in haar 70.000 m2 magazijnen en opslagruimten.

Van Leeuwen Buizen Groep

De Van Leeuwen Buizen Groep is een wereldwijd opererende handelsonderneming en specialist in stalen buizen en buistoepassingen. Het bedrijf is in vrijwel alle industriële sectoren actief. De basis van het bedrijf is gelegd in 1924. De Groep telt meer dan veertig vestigingen verspreid over Europa, het Midden-Oosten, Azië, Australië en Noord-Amerika.