Palestijnse kinderen onmenselijk behandeld in Israëlische gevangenissen

Kinderen die opgesloten zitten in Israëlische gevangenissen krijgen te maken met onmenselijke behandelingen. Ze brengen weken in eenzame opsluiting door, worden geslagen, vernederd en verhoord zonder dat er een advocaat bij is. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van Save the Children. Door de extra dreiging van COVID-19 in Israelische gevangenissen is het nu nog urgenter om deze kinderen vrij te laten.



Save the Children sprak met meer dan 470 kinderen uit de Westelijke Jordaanoever die de afgelopen tien jaar in een gevangenis hebben gezeten. Daaruit bleek dat de meerderheid van de kinderen ’s nachts uit hun huizen werden gehaald, geblinddoekt en met hun handen op hun rug gebonden werden afgevoerd. Velen van hen wisten niet waarom ze gearresteerd werden en waar ze naartoe gingen. “Ze vernielden de voordeur, kwamen mijn kamer binnen, bedekten mijn gezicht met een tas en namen me mee. Ze vertelden mijn vader dat ze me de dag erna terug zouden brengen, maar ik kwam pas na 12 maanden terug”, vertelde Abdullah*, die als kind zes keer gevangen heeft gezeten.



Ieder jaar worden honderden Palestijnse kinderen opgesloten door de Israëlische autoriteiten. Het zijn de enige kinderen ter wereld die vervolgd worden door een militair, in plaats van een burgerlijk rechtssysteem[1]. De meest voorkomende aanklacht is het gooien van stenen, waarop een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar staat. Kinderen beschrijven hun ervaring in de gevangenis als een “marteling”, “mensonterend” en “beangstigend”. Amina*, die gevangengenomen werd toen ze 15 was, zei: “Je voelt je geen mens meer daar. We werden behandeld alsof we dieren waren.”



Uit het onderzoek van Save the Children blijkt dat van de ondervraagde kinderen:



-• 81% fysiek werd mishandeld en 89% te maken kreeg met verbale mishandeling



-• 52% werd bedreigd met mishandeling van hun familieleden



-• 86% te maken kreeg met een vernederend lichamelijk onderzoek (zogeheten visitaties)



-• 88% geen goede gezondheidszorg kreeg, ook niet wanneer daar specifiek om werd gevraagd



-• Bijna de helft (47%) geen contact mocht hebben met een advocaat.





“Kinderen van nog maar 12 jaar oud vertelden ons over de mensonterende behandeling in Israëlische gevangenissen. Er bestaat geen excuus voor de fysieke en mentale mishandeling van kinderen. Waar ze ook van beschuldigd worden, of ze nou schuldig of onschuldig zijn, deze kinderen moeten in eerste instantie behandeld worden als kinderen, inclusief alle vormen van bescherming die hierbij horen”, zegt Jeremy Stoner, regionaal directeur van Save the Children in het Midden-Oosten.



Het onderzoek laat ook zien hoe groot de impact van hun tijd in de gevangenis is geweest. De meeste kinderen geven aan dat de nare ervaringen hen voor altijd hebben veranderd. Kinderen worstelen vaak met slapeloosheid, nachtmerries, eetstoornissen, gedragsveranderingen, boosheid of depressieve gevoelens. In sommige gevallen heeft dit geleid tot fysieke symptomen zoals chronische spierpijn, hoofdpijn en ongecontroleerd trillen.



Issa*, die gearresteerd werd toen hij 15 was, vertelde: “Toen ik verhoord werd bleven ze maar tegen me schreeuwen. Ze gooiden een pistool op de tafel voor me om me bang te maken. Ze zeiden hele nare woorden, ik wil niet denken aan de woorden die ze zeiden… De gevangenis was een nare plek. Middenin de nacht ging meerdere malen het alarm af, zodat we nooit lang konden slapen. Als je niet wakker werd, werd je geslagen. Ik ben een paar keer geslagen met houten stokken. Ik heb er chronische rugpijn aan overgehouden.”



Militaire arrestaties en detentie van Palestijnse kinderen is al decennialang een ernstig mensenrechtenprobleem. Save the Children roept de Israëlische regering op om het internationale rechtssysteem te respecteren, en een einde te maken aan de detentie en mishandeling van kinderen onder het militaire recht. Stoner: “Kinderen mogen niet langer worden vervolgd door militaire rechtbanken. Pas als dit stopt kunnen we voorkomen dat er onherroepelijke schade wordt toegebracht aan generaties Palestijnse kinderen.” Daarnaast moet de situatie van de kinderen die momenteel worden vastgehouden, onmiddellijk verbeteren. “De urgentie om deze kinderen vrij te laten is groot, vooral gezien hun structureel slechte behandeling en de extra dreiging van COVID-19 in gevangenissen.”



Tegelijkertijd moet de Palestijnse Autoriteit (PA) veel meer doen om kinderen die gevangen hebben gezeten te helpen. De stigmatisering van gedetineerde kinderen moet worden verminderd. Ook zouden kinderen psychologische steun moeten krijgen en ondersteund worden bij hun reïntegratie in de gemeenschap en het onderwijs.



[1] Defence for Children International (DCI-P), Military detention, see https://www.dci-palestine.org/issues_military_detention



*Uit veiligheidsoverwegingen gebruiken we aliassen. De echte namen van de respondenten zijn bekend bij Save the Children.