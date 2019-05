Digitalisering is geen bedreiging maar een kans

Vele copyshops in Nederland worden onder druk gezet door de digitalisering. Het Groningse Studentendrukwerk ziet dit echter als een kans en verzorgt al het drukwerk voor studerend Nederland. Met een efficiënte formule proberen zij zich een weg te banen op deze nichemarkt.



Steeds meer copyshops in Nederland staan onder druk door de digitalisering. Studenten en scholieren lezen steeds vaker online, in plaats van traditionele geprinte bladen. Daarnaast willen hogescholen ook vaak een stap wagen naar de digitale wereld. Drukkerijen zoals Studentendrukwerk hebben een manier gevonden om zich toch te onderscheiden van de traditionele copyshops. Marck Snip van Studentendrukwerk zegt hier het volgende over: "mensen willen in principe niet meer van de bank af en hebben dus behoefte aan online diensten. Dit geldt niet alleen voor het bestellen van eten, maar ook voor drukwerk. Door mee te gaan met de digitalisering blijf je ook mee gaan met de klantbehoeftes’’.



Online copyshops hebben een efficiënte formule gevonden om in te spelen op de overgang naar het internet. Doordat alles gestandaardiseerd plaats vindt, kunnen internetdrukkers hier een goedkoper prijskaartje aan hangen. Ook zijn de prijzen over het algemeen inzichtelijker. Voor de digitalisering wordt er als vuistregel gezegd: ‘first movers’ worden als eerst beloond. Omgekeerd geldt dit ook zo: twijfelaars worden zonder pardon afgestraft.



De online aanbieders kunnen ook meer bieden dan normale copyshops. Tijdens scriptieperiodes willen studenten hun eindwerk graag kwalitatief afdrukken met keuze uit verschillende inbindwijzes, papiersoorten en afwerkingen.



Uit een onderzoek onder 593 studenten van de Hanzehogeschool is gebleken dat ongeveer 7% van de respondenten al gebruik maakt van een online drukkerij. Online copyshops als Studentendrukwerk spelen erg slim in op deze digitale druktrend. Deze nichemarkt zal de komende jaren alleen maar groter worden. Voor het bedrijf is digitalisering geen bedreiging, maar eerder een kans dat met beide handen aanpakt wordt.