'Verbeterde samenwerking is essentieel in bestrijding van verzekeringsfraude'

Dit is een expertquote van Marcel Bouwman van Institute For Financial Crime (IFFC), in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Meer verzekeringsfraude ontdekt in 2019 | ANP



Verzekeraars hebben afgelopen jaar 22.376 gevallen van verzekeringsfraude ontdekt. Dat zijn er beduidend meer dan het jaar ervoor, want in 2018 ging het om 12.879 zaken, meldt het Verbond van Verzekeraars.



De succesvolle aanpak komt door een verbeterde samenwerking tussen verzekeraars; brancheverenigigingen en opsporingsinstanties.



Ook staat het bestrijden van verzekeringsfraude hoog op de agenda bij verzekeraars. Door toenemende innovatie wordt men steeds succesvoller in het eerder detecteren en voorkomen van fraude.



Marcel Bouwman is voorzitter van de IFFC Kamer Verzekeringsfraude en Head of Anti Fraude bij Nationale Nederlanden.