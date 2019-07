Fiets4Daagse Alkmaar brengt ruim €2.000 op voor het WKOF

Tijdens het startschot van de Fiets4Daagse Alkmaar maakte Le Champion bekend een bedrag van €2.050 te hebben verzameld voor het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Een mooi bedrag dat meer onderzoek en voorlichting over voeding, leefstijl en kanker mogelijk maakt.



Vanochtend vroeg begonnen ruim 800 deelnemers aan de Fiets4Daagse Alkmaar. Bij de start van de vierdaagse overhandigde Cees Pronk, directeur evenementen van Le Champion, een cheque aan het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. De deelnemers aan de vierdaagse hebben samen een bedrag van €2.050 gedoneerd aan het fonds.



De organisatie Le Champion van de Fiets4Daagse koos dit jaar voor het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Iedere deelnemer kon bij zijn/haar inschrijving een bijdrage doen aan het fonds. Ook konden deelnemers zich, individueel of als groep, laten sponsoren door familie, vrienden of collega's.



Meer onderzoek en voorlichting



Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is al 25 jaar de autoriteit in Nederland op het gebied van voeding, leefstijl en kanker. Het is het enige kankerfonds dat richtlijnen opstelt voor gezonde voeding en leefstijl om mensen te helpen de kans op kanker te verkleinen.



De mooie donatie van de Fiets4Daagse maakt meer onderzoek en voorlichting maken.



Fiets4Daagse Alkmaar



Tijdens de Fiets4Daagse Alkmaar van 3 t/m 6 juli 2019 fietsen deelnemers een route van 30, 50 of 70 km door de omgeving Alkmaar. De route brengt fietsers door de duinen langs de kunst, over eeuwenoude dijken en door pittoreske dorpjes in de polder. Zo is de Fiets4Daagse een mooie combinatie van een sportief evenement, genieten van de omgeving en bijdragen aan het goede doel.



Nadia Ameyah, directeur van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds: “Wij zijn ontzettend trots om het goede doel van dit mooie evenement te mogen zijn. Wij bedanken de organisatie Le Champion, alle fietsende deelnemers én alle donateurs voor hun bijdrage en steun. Hiermee kunnen we blijven werken aan onze belangrijke missie: minder kanker, meer overleving en een betere kwaliteit van leven door gezonde voeding en leefstijl.”