Gooi & Vecht is een elektrische deelfietsenstalling rijker

In Blaricum, bij het busstation van Tergooi ziekenhuis, is op 23 oktober de nieuwe fietsenstalling met 12 elektrische deelfietsen officieel geopend door burgemeester Joan de Zwart van Blaricum en wethouder Jan-Jaap de Kloet van Wijdemeren (regionaal bestuurlijk trekker cultuur & recreatie). Door het aanbieden van deelfietsen wordt de bereikbaarheid van bezienswaardigheden in de regio Gooi & Vecht sterk verbeterd. De deelfietsen zijn beschikbaar voor iedereen die op gemakkelijke wijze een bestemming in Laren, Blaricum, Huizen, Bussum of elders in de regio wil bezoeken. De e-bikes zijn vooral bedoeld voor (internationale) bezoekers en recreanten, maar ook forensen worden aangemoedigd tot het gebruik van dit duurzame vervoersmiddel.



Netwerk van verhuurlocaties

De elektrische deelfietsenstalling in Blaricum is onderdeel van een aantal deelfietsenstallingen die in de regio Gooi & Vecht wordt gerealiseerd door de samenwerkende regiogemeenten en Toerisme Gooi & Vecht. Sinds 2017 zijn er al elektrische deelfietsen te huur bij de P+R in Muiden. Het doel is te komen tot een dicht netwerk van verhuurlocaties, zodat de fietsen in de toekomst ook ingeleverd kunnen worden op een andere locatie dan de startlocatie.



Gebruik

Via de app Urbee Go kan een account worden aangemaakt, waarmee de deelfietsen worden gehuurd en van het slot gehaald. Een uitleg over het gebruik is op de stalling te vinden. Ook Amsterdam maakt gebruik van het Urbee e-bike systeem. Met een Urbee e-bike reist men duurzaam, betaalbaar en efficiënt van deur-tot-deur. Geen hoge parkeerkosten en nooit meer vastzitten in het verkeer. Wanneer na gebruik de deelfiets weer wordt gestald in de vaste ‘docking-station’, wordt deze automatisch opgeladen voor een volgend gebruik. Voor mooie fietsroutes in Gooi & Vecht kan men terecht op routesingooivecht.nl. Ook is er een handzame fietsknooppuntenkaart verkrijgbaar in de webshop van VVV Gooi & Vecht (webshop.gooivecht.nl), waarmee men gemakkelijk zelf routes door de regio uitstippelt.



Financiering

Dit project is mede mogelijk gemaakt door cofinanciering vanuit het ‘Productbudget Internationale Bezoekers Metropool Amsterdam’ van amsterdam & partners voor het project ‘Discover Castles & Gardens of Amsterdam by bike’.