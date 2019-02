Elektrische step is handig maar mag niet overal

Voor afstanden die je net even te ver vindt om te voet af te leggen maar slecht bereikbaar is per fiets, is een elektrische step de perfecte oplossing. De elektrische step lijkt in de basis op een gewone step maar is natuurlijk veel praktischer. De step is licht en gemakkelijk mee te nemen. Officieel wordt de elektrische step gezien als een snorfiets, hetgeen betekent dat je er geen rijbewijs voor nodig hebt. Let wel op! Een elektrische step mag nog niet de openbare weg op. De step moet sowieso goedgekeurd zijn door de RDW en daarbij verzekerd zijn. Verder dien je de verkeersregels voor snorfietsers te volgen. Om op een elektrische step te mogen rijden moet je minimaal 16 jaar zijn.



Aan elektrische steps mag je hoge eisen stellen



Op het eerste gezicht zie je misschien niet het verschil tussen een een gewone step en een elektrische step maar er zijn uiteraard wel degelijk veel verschillen. Elektrische steps zijn opvouwbaar. En dat is ook logisch. Als je de trein in wilt, is het prettig dat je de step zo klein mogelijk kunt opvouwen. Een elektrische step is robuust gebouwd en in staat om de vervelende klappen op te vangen.



Elektrische step, de kenmerken



Bij een elektrische step zijn een aantal eigenschappen belangrijk als je gaat vergelijken.



Er zit enorm verschil in het gewicht variërend van 8 tot 30 kg. Verder is ook de snelheid zeer verschillend tussen de diverse elektrische step. De meeste behalen een snelheid van zo’n 25 km per uur. Dat is niet toegestaan op de openbare weg. Belangrijk bij de keuze van een elektrische fiets is de actieradius. Dat kan gemiddeld gaan van 20 tot 35 km. Het hangt er dus vanaf waarvoor en hoe je de elektrische step wilt gaan gebruiken welk model je kiest. Het maximale draaggewicht van een elektrische step gaat tot ongeveer 120 kg. De oplaadtijd is ongeveer 3 tot 4 uur voor een volledig opgeladen accu.



De criteria om met de elektrische step de weg op te gaan:



-Minimale leeftijd 16 jaar en in bezit van geldig rijbewijs



-Alleen op het fietspad gebruiken



-De elektrische step is voorzien van een kenteken



-Je houdt je aan de regels



-Je mag niet harder dan 25 km/u



-De step moet verzekerd zijn