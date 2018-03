Nieuwe CEO Enkco Food Group

Enkco Food Group maakt bekend dat Willem van Weede per 1 juni 2018 benoemd is tot CEO. Van Weede was voorheen Managing Director van AFP B.V. te Apeldoorn (o.a. producent van verpakkings- en palletwikkelfolie).



De benoeming van Van Weede volgt op het besluit van Algemeen Directeur Heite Dommerholt om een stap terug te doen. Dommerholt legt zijn functie per 1 juni neer maar zal als commissaris en aandeelhouder nauw bij het bedrijf betrokken blijven.



Enkco Food Group is de combinatie van een aantal succesvolle bedrijven (Enkco, Vivera, Culifrost en Dutch Tofu Company) en producent van vlees, vleesvervangers en ingrediënten. Met name de productie van vegetarische producten (o.a. verkocht onder het merk Vivera) maakt de laatste jaren een enorme groei door als gevolg van de veranderde houding van de consument ten aanzien van duurzaamheid en milieu.



Heite Dommerholt: “Ik neem afscheid van een unieke organisatie die de laatste jaren fors is gegroeid en uitgebreid met nieuwe bedrijven. Willem kan voortbouwen op de succesvolle strategie van de afgelopen jaren. Hij geniet hierbij het volste vertrouwen van mij en de collega’s van Enkco Food Group. Ik ben alle collega’s en klanten heel erg dankbaar voor de samenwerking en het vertrouwen van de afgelopen 25 jaar en ik ben trots op de doelen die we samen hebben gerealiseerd. Voor mijzelf zie ik een nieuwe uitdaging als zelfstandig bedrijfsadviseur.”



Willem van Weede: “Met het hechte team van toegewijde collega’s verheug ik me erop om de weg van Enkco Food Group te mogen vervolgen, die onder leiding van Heite zo succesvol is ingeslagen. Met onze lekkere, vernieuwende en kwalitatieve vlees- en vleesvervanger-producten, zullen we er alles aan blijven doen om in Nederland en Europa de partner van voorkeur te zijn voor onze klanten en consumenten.



Ik wens Heite zeer veel succes in zijn nieuwe rollen en dank hem namens Enkco Food Group zeer voor al het goeds, dat hij dit prachtige bedrijf gebracht heeft.”