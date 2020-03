UMCU, MUMC+ en easee | Coronavirus: Online oogmeting in ziekenhuizen

Coronavirus: Online oogmeting in ziekenhuizen om oogzorg bereikbaar te houden



Op afstand monitoren van patiënten via online oogmeting.



Een online oogmeting die voldoet aan alle landelijke en Europese regelgeving rondom medische apparaten, stelt oogartsen in staat om hun patiënten op afstand te monitoren. Zo is het niet meer noodzakelijk om korte controles in het ziekenhuis te laten plaatsvinden, waardoor de kans op verspreiding van het nieuwe coronavirus beperkt kan worden. De patiënt kan zijn ogen op een betrouwbare manier meten vanuit het comfort van zijn huis. Oogheelkundige professionals kunnen de resultaten van de online oogmeting gebruiken bij digitale consulten om een meer gedegen indicatie van de visuele functie van de patiënt te krijgen[1]. Achter deze online oogmeting zit de Nederlandse startup easee.







Amsterdam, maart 2020. Door de verspreiding van nieuwe coronavirus en de maatregelen die daartegen worden genomen, is het een uitdaging om de juiste zorg te blijven bieden. Dat geldt niet alleen voor mensen die direct getroffen worden door het virus, maar voor iedereen die onder controle staat van een ziekenhuis of kliniek. Zo dus ook voor oogzorg, waar jaarlijks honderdduizenden mensen een vorm van zorg ontvangen[2]. Door de maatregelen rondom het nieuwe coronavirus, is het momenteel niet mogelijk al deze patiënten in het ziekenhuis of de kliniek te ontvangen. Het niet (tijdig) helpen van mensen kan echter zorgen voor een grotere toestroom naar zorg, doordat mensen bijvoorbeeld vallen als gevolg van hun visuele beperking.



UMC Utrecht en Maastricht UMC+



Vanuit binnen- en buitenland is er veel interesse vanuit de zorg om deze techniek nu snel te implementeren. Het UMC Utrecht was daarin de eerste: zij waren al bezig met de implementatie van easee’s oogmeting in een onderzoekssetting voor postoperatieve monitoring van patiënten na een staaroperatie. De tijdelijke verruiming van de Nederlandse zorgautoriteit in deze buitengewone tijd[3], heeft als gevolg dat het eerste consult telefonisch of online gedaan mag worden. Dit heeft ertoe geleid dat het UMC Utrecht kiest om deze online oogmeting breder aan te bieden bij geselecteerde patiëntengroepen. De behandelend arts maakt daarin zelf de afweging of dit passend is bij de situatie en de patiënt.



Ook het MUMC+ kijkt er eveneens naar uit om snel met de online oogmeting van start te gaan. Zij gaan dit aanbieden in een onderzoeksverband aan een grote groep patiënten die net een staaroperatie hebben gehad. De techniek heeft de potentie om de druk op de oogzorg te verlichten.



Het maakt het voor beide ziekenhuizen tevens mogelijk om patiënten op afstand te monitoren, terwijl de officiële quarantaine-instructies voor het nieuwe coronavirus beter kunnen worden nageleefd.



Zoals easee CEO Yves Prevoo zegt: "We zijn blij dat we kunnen bijdragen in het toegankelijk houden van de zorg in deze uitzonderlijke tijden. De effectiviteit van onze online oogmeting is in een recent onderzoek bewezen[4]. Dit stelt oogartsen in staat met meer vertrouwen een consult op afstand uitvoeren.”



UMC Utrecht's hoofdonderzoeker Robert Wisse, MD, PhD, voegt hieraan toe: "Wij roepen al tijden dat ehealth de toekomst heeft, gezien de toenemende zorgvraag en vergrijzing. Met deze acute situatie, waarin toegang tot zorg sterk onder druk staat, is dit opeens voor iedereen zonneklaar. Het laat zien dat een radicaal andere manier van denken en werken nodig is om onze hoge kwaliteit van zorg gecombineerd met nieuwe technieken te waarborgen.”



Dr. Noël JC Bauer van de universiteitskliniek voor Oogheelkunde van het MUMC+: “Het MUMC+ wil snel starten met het aanbieden van deze techniek aan een grote groep patiënten die een staaroperatie hebben gehad. Wij zijn optimistisch over de mogelijkheden en kijken uit naar de verdere toepasbaarheid ervan.”



easee gaat door met het ontwikkelen van de relevante software en met het toepassen van de technologie op andere gebieden om zo een uitgebreid digitaal platform te bieden voor online oogtesten - wereldwijd. Om hoogkwalitatieve oplossingen te bieden heeft het bedrijf recent een kwaliteitsmanagementsysteem geïmplementeerd volgens EN ISO 13485:2016 dat is gecertificeerd door TüV Rheinland[5].



