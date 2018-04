Persuitnodiging Happy’Ning event – 12 mei 2018 Internationale Dag van de Verpleging

Persuitnodiging Happy’Ning event waarop honderden verpleegkundigen worden bedankt voor hun onvermoeibare inzet in de zorg – 12 mei 2018 Internationale Dag van de Verpleging



Uitzend- en thuiszorgorganisatie HappyNurse organiseert op de Internationale Dag van de Verpleging een speciale Happy’Ning in het Hart van Holland in Nijkerk. Zaterdag 12 mei worden honderden verpleegkundigen en verzorgenden uit het hele land in het zonnetje gezet en bestaat HappyNurse 10 jaar. Wij nodigen u graag uit voor het evenement.



Tijdens het Happy’Ning event kunnen verpleegkundigen professionele informatiesessies volgen om hun kennis en vaardigheden bij te spijkeren over o.a. agressie, mantelzorg, dementie en ACT-zwachtelen. Maar ze kunnen ook ontspannen tijdens een workshop tango of yoga. Of meer leren over werken in de zorg in het algemeen. We verwachten meer dan 200 verpleegkundigen.



Tijdens het event worden tevens de onderzoeksresultaten gepresenteerd van een groot en nationaal onderzoek naar het geluk en werkplezier van verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland.



Wat: Een dag gericht op de ‘happy’ness van verpleegkundigen met workshops, informatiesessies en speeddate sessies.

Wanneer: Op de Internationale Dag van de Verpleging 12 mei van 8.30 – 17.30

Locatie: Hart van Holland Nijkerk (gratis parkeren)

Waarom: HappyNurse wil alle verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland bedanken voor hun onvermoeibare inzet in de zorg.



Meer informatie en aanmelden kan via: https://happynurse.nl/happyning