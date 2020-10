Week van de Toegankelijkheid 2020: digitale toegankelijkheid belangrijker dan ooit



Als alles op slot gaat en iedereen op afstand moet blijven, wijken we uit naar de digitale wereld. Daar ontmoeten we elkaar alsnog, informeren we onszelf en zoeken we vermaak en inspiratie. We werken, winkelen, volgen lessen en cursussen. Online mee kunnen doen, is voor iedereen nu belangrijker dan ooit. De Week van de Toegankelijkheid (5 t/m 9 oktober) staat dit jaar dan ook in het teken van digitale toegankelijkheid.



Aandacht voor de mooie kanten van toegankelijkheid



Ieder(in) is de landelijke belangenvereniging voor mensen met een beperking of chronische aandoening. Voor het 20e jaar op een rij organiseren we de Week van de Toegankelijkheid. Het doel van de Week is landelijk en lokaal brede aandacht voor toegankelijkheid in Nederland. Elk jaar sluiten landelijke en lokale organisaties zich aan bij de Week. Steeds meer organisaties doen mee en organiseren een activiteit waarmee ze vaak op creatieve manier laten zien hoe toegankelijkheid voor iedereen de wereld een heel stuk leuker maakt.



Veel online evenementen



Dit jaar draait het dus om digitale toegankelijkheid, want dat zorgt ervoor dat mensen volwaardig mee kunnen doen. En zoals verwacht zijn veel activiteiten dit jaar online. Gemeenten, bedrijven, universiteiten, musea; steeds meer organisaties hebben de Week van de Toegankelijkheid ontdekt en doen mee. Er zijn webinars, workshops, bijeenkomsten, een symposium: allemaal via internet. Op de website van de Week van de Toegankelijk staan alle online activiteiten in de lijst onder ‘landelijk’.



Luchtig, maar van groot belang



Er zijn luchtige activiteiten, die niet veel om het lijken lijf te hebben, maar daarmee niet minder impact hebben. Zoals in de gemeente Ede. Daar organiseren ze Het Gebaar van de Dag. Elke dag een ander gebaar online: twee gebaren van de gemeente Ede en drie algemene gebaren. Den Bosch organiseert een ‘high tea IT’. En via ‘Rotterdam met je ogen dicht’ kan je Rotterdam vanuit je luie stoel ontdekken met een audiotour.



Meer informatie



De Week van de Toegankelijkheid loopt van maandag 5 oktober tot en met vrijdag 9 oktober. Via onze website www.weekvandetoegankelijkheid.nl delen we goede voorbeelden en laten we zien wat er mogelijk is. Ook via Twitter: @toegankelijk en Facebook: @WeekvandeToegankelijkheid houden we je op de hoogte van alle activiteiten.