Hernieuwde versie: Wilma Haan nieuw lid Raad van Toezicht NLPO

Wilma Haan is per 13 september 2019 vanuit het domein lokale omroepen toegetreden tot de Raad van Toezicht van de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO).



Wilma Haan is bestuurslid en vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). In het dagelijks leven is Wilma directeur van Open State Foundation, een non-profit organisatie die middels open data publieke instellingen transparant en controleerbaar wil maken. Eerder was ze lange tijd journalist en adjunct-hoofdredacteur van NU.nl en 3,5 jaar lang chef nieuwsdienst bij Het Parool.



Wilma Haan: “Lokale media hebben een belangrijke rol te vervullen in het controleren van de lokale macht, nieuwsvoorziening die het dagelijks leven van mensen verrijkt en het versterken van de binding met buurt of gemeente. Het is goed om te zien dat er op lokaal niveau al steeds meer samenwerkingen ontstaan die de journalistiek ten goede komen. Politiek gezien zou er met wel nog meer aandacht en zorg met onze lokale publieke omroepen moeten worden omgegaan. Aan die missie van de NLPO draag ik graag bij.”



Paul Luijten, voorzitter Raad van Toezicht: “Met de komst van Wilma Haan krijgt de raad de beschikking over een ervaren bestuurder met een enorme journalistieke ervaring. Ze brengt bovendien veel kennis mee over digitale ontwikkelingen en ethische vraagstukken die de media steeds meer beheersen, ook en juist op lokaal niveau.”



Wilma Haan volgt Martijn Vroom op. De overige leden van de Raad van Toezicht zijn: Paul Luijten (voorzitter; Associate Director Hill + Knowlton Strategies), Jan Hoek (adviseur/toezichthouder), Pedro van Looij (Head of Internal & External Communications ASR Nederland N.V.), Marianne Schuurmans-Wijdeven (Burgemeester gemeente Haarlemmermeer).