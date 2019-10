Theater brengt stuk met transgender

Bij Theater Babel Rotterdam gaat op 23 november ‘Van J. naar Jessica’ in première, een indringende voorstelling over transseksualiteit. Centraal staat de 33-jarige Jessica, vroeger man en nu in transitie naar vrouw. Jessica speelt daarmee haar eigen leven.



Een voor Nederland uniek stuk, niet alleen omdat een transgender de hoofdrol heeft, maar ook omdat alle rollen worden bezet door een combinatie van acteurs met en acteurs zonder beperking. Sinds 2014 is deze inclusieve werkwijze het handelsmerk van Theater Babel.



‘Van J. naar Jessica’ gaat geen taboe uit de weg. Zijn we wel wie we willen zijn in ons uiterlijk, onze sekse en seksualiteit? En in hoeverre accepteren we transgenders als Jessica? Vinden we het verklede mannen, of individuen met een eigen specifieke seksualiteit, een derde sekse?



‘Van J. naar Jessica’ is bij vlagen rauw, verwarrend en ontroerend. Wonderlijk sereen zijn de omlijstende liederen van een 20-koppig koor, dat klassieke werken brengt van onder anderen de middeleeuwse mystica Hildegard van Bingen.



De hele voorstelling wordt live gefilmd, zodat de toeschouwer het gespeelde ook nog eens sterk uitvergroot in een 360 graden projectie terugziet. Naast een overrompelend en magisch theatraal effect, beoogt deze manier van werken bij tijd en wijle afstand te scheppen tussen spelers en publiek.



Of zoals regisseur Paul Röttger het verwoordt: “Een Brechtiaanse vervreemding waardoor de zaal zich niet louter emotioneel verliest in een verhaal, maar zich ook afvraagt hoe het is om niet te kunnen zijn wie je bent.”



Röttger noemt ‘Van J. naar Jessica’ een stuk over ‘een intens en groots veranderingsproces.’ “Het gaat in dubbele zin om de ander. De ander buiten jezelf en in jezelf. Jessica wil haar ontwikkeling nadrukkelijk delen met het publiek omdat ze denkt anderen die een transitie overwegen te kunnen



helpen. Die wilskracht zie je heel duidelijk in de voorstelling terug.”



Deze voorstelling is de eerste van vijf portretten uit een inclusieve samenleving.



‘Van J. naar Jessica’, première zaterdag 23 november.



Theater Babel Rotterdam, Eendrachtsstraat 81, Rotterdam.



