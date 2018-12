Hond2018 hét hondenevenement dat je niet mag missen!

Op 14, 15 en 16 december aanstaande verzamelen zich in de Amsterdam RAI duizenden honden en baasjes uit alle windstreken voor hét hondenevenement van Nederland: Hond2018. Het evenement bestaat naast de hondenshows Holland Cup en de 129e editie van de Amsterdam Winner Show, uit een uitgebreid beursgedeelte en educatief programma met workshops, demonstraties en wedstrijden. Er is veel te zien en te doen op Hond2018. Het evenement biedt een grote diversiteit aan leuke activiteiten voor hond en gezin, waarbij ‘houden van honden’ centraal staat. Bezoekers maken kennis met diverse hondensporten, honden die dansen met hun baas, springen over hindernissen, frisbees vangen, slalommen of door hoepels rennen . Er zijn demonstraties van ‘honden met een baan’, zoals assistentiehonden. De bezoekers wandelen als het ware door een tot leven gekomen hondenencyclopedie: van de Australian Terriër tot Zwitserse Witte Herdershond, ze zijn allemaal aanwezig. Op het beursgedeelte vinden bezoekers de nieuwste, leukste en mooiste hondenproducten. Dit alles maakt Hond2018 tot een complete, leerzame en vooral gezellige dag uit voor gezinnen en hondenliefhebbers. Profiteer van voorverkoop-korting Hond2018 vindt plaats op 14, 15 en 16 december in de Amsterdam RAI. Bezoekers profiteren in de online ticketshop van €2,50 voorverkoopkorting per ticket en van korting op de parkeertarieven. Er zijn speciale gezinstickets voor twee volwassenen met maximaal vier kinderen verkrijgbaar voor €30,00. Hond2018 is geopend van 9.00 tot 18.00 uur. Kijk voor meer informatie en tickets op www.hond-event.nl.

Het evenement Hond2018 is een initiatief van Raad van Beheer. De Raad van Beheer is de organisatie in Nederland die staat voor de relatie tussen mensen en honden. Hierbij gaat het niet alleen om allerlei activiteiten die je met je hond kunt doen, zoals sporten of showen, maar ook om het fokken van gezonde honden. Kynologie staat voor alles wat te maken heeft met deze bijzondere relatie. Daarom is de volledige naam ook Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. In het buitenland spreken ze meestal over ‘Kennel Club’.

Voor direct contact voor een interview kunt u contact opnemen met Rony Doedijns,directeur Raad van Beheer, via telefoon 06 30 59 89 17 of rony@raadvanbeheer.nl. Voor aanvullende informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen via pr@hond-event.nl of 013 - 5091666.

Ook pers is van harte welkom op Hond2018. Via het accreditatieformulier op www.hond-event.nl/pers kunt u uw perskaart bestellen.