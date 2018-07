“500.000 Nederlandse vakantiegangers in de problemen deze zomer”

TradeYourTrip helpt en koopt je vakantie, als je zelf niet kunt.



De zomer is weer volop in aantocht en meer dan 10 miljoen Nederlanders zullen in de zomermaanden juli en augustus op vakantie gaan (bron: CBS en NBTC-NIPO)[1]. Helaas wordt ongeveer 5% van alle geboekte vakanties geannuleerd als gevolg van onvoorziene omstandigheden (ziekte, sterfte, scheiding, verhuizing, werk, enz.) (bron: UNWTO)[2]. Dit betekent dat ongeveer 500.000 Nederlanders deze zomer te maken krijgen met een last-minute annulering.



Ongeveer 45% van deze consumenten is verzekerd en krijgt via de verzekering zijn vakantiebudget vergoed. Daarentegen 55% van de consumenten heeft geen annuleringsverzekering of valt buiten de dekking van de verzekering en verliest veel geld bij de annulering van hun vakantie.



Vanaf deze zomer biedt TradeYourTrip een compleet nieuwe en unieke service aan. TradeYourTrip koopt nu ook jouw reis op, als je zelf niet op vakantie kunt. Hierdoor ontvang je gegarandeerd meer geld dan wanneer je de vakantie annuleert. Het is de enige reis marktplaats in Nederland die deze service aanbiedt.



Samenwerking met Nationale Nederlanden en ING



De komende maanden worden klanten, die via ING een annuleringsverzekering hebben afgesloten actief gewezen op deze service. Nationale Nederlanden zal zoals gebruikelijk de claims van de ING klanten afwikkelen. Klanten die geen dekking op annulering hebben of een hoog eigen risico, kunnen via TradeYourTrip alsnog in aanmerking komen voor een gedeeltelijke of hoger dan verwachte vergoeding van de geannuleerde reis.



De reis marktplaats TradeYourTrip biedt al 2 jaar uitkomst voor consumenten, die onverhoopt zelf niet op vakantie kunnen. Op het platform van TradeYourTrip kun je via de “sell-checker” controleren of het voordeliger is je reis te annuleren of te verkopen. Je kunt jouw reis kosteloos op TradeYourTrip aanbieden en je betaalt pas een service vergoeding van 15% als je reis ook daadwerkelijk verkocht is. TradeYourTrip promoot jouw reis en verzorgt alle administratieve rompslomp zodra je reis verkocht is. Want als je niet op vakantie kunt, heb je wel andere zaken aan je hoofd.



Uit onderzoek van TradeYourTrip blijkt dat haar klanten graag de keuze hebben tussen:



-Zelf hun vakantie verkopen met een kans op hogere inkomsten, maar wel zelf het risico dragen als de reis niet verkocht wordt.



-De reis en het risico aan TradeYourTrip te verkopen, direct hun geld te ontvangen en gegarandeerd te zijn van meer inkomsten dan bij een annulering.





TradeYourTrip heeft zich als doel gesteld om haar klanten te ontzorgen en een exceptionele service te bieden. Vandaar dat TradeYourTrip deze unieke service vanaf deze zomer additioneel aanbiedt aan haar klanten.



TradeYourTrip is de marktplaats met echte last-minute vakanties van reizigers, die zelf niet kunnen. De kopers van deze last-minute reizen scoren dus niet alleen een goedkope vakantie (met 20%-70% korting), maar helpen ook nog een medereiziger in nood.



[1] https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/29/hoogseizoen-telt-bijna-10-miljoen-vakantiegangers



https://www.nbtcniporesearch.nl/nl/home/article/groei-nederlandse-vakantiemarkt-in-2017.htm



[2] https://www.e-unwto.org/loi/unwtotfb