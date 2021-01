'Witte wereld in het zuiden van Limburg'

Dit is een expertquote van Matthijs van der Linden, Weeronline, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Laag sneeuw bedekt drielandenpunt in Vaals | NU



In het zuiden van Limburg is donderdagavond en afgelopen nacht sneeuw gevallen. Vooral hoger in de Limburgse heuvels is het landschap wit gekleurd. Op de Vaalserberg ligt lokaal zelfs 10 cm sneeuw! De temperatuur ligt rond het vriespunt. Daardoor kan de sneeuw nog wel even blijven liggen. In de rest van het land is de temperatuur boven nul en valt af en toe regen.



Vanochtend is in de Limburgse heuvels nog kans op (natte) sneeuw en op de toppen blijft de sneeuw liggen. Lokaal komt gladheid voor en daarvoor geldt een waarschuwing. In de rest van het land is het bewolkt en vooral in het zuiden en westen valt af en toe (mot)regen. Vanuit het noorden wordt het geleidelijk droog en later breekt de zon af en toe door. In het zuiden blijft het nog lang bewolkt en neemt vanmiddag de kans op (winterse) neerslag af. De temperatuur stijgt naar 1 graad in Vaals tot 5 graden langs de kust.



Droog en koud in het weekend



De komende dagen wordt geen sneeuw verwacht en blijft het op veel plaatsen droog. De nachten worden wel kouder met tijdens opklaringen lichte vorst; -2 tot -5 graden. Vooral komende nacht is er kans op gladheid door bevriezing van natte wegen. In de nacht naar zondag zijn de wegen op de meeste plaatsen droog en is de kans op gladheid klein. Na het weekend wordt het eerst zachter, maar later in de week keert de nachtvorst mogelijk terug.



Matthijs van der Linden is meteoroloog bij Weeronline