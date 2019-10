Windstreken biedt €5,65 per aandeel NBZ N.V.

9 oktober 2019



Windstreken biedt 33% premie op aandelen NBZ.



Windstreken B.V. in oprichting (“Windstreken”) wil Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen N.V. {“NBZ”) overnemen en is bereid om €5,65 in cash per aandeel te betalen. Dat is €1,40 boven de huidige beurskoers, een overnamepremie van 32,9%. Daarnaast is het 7,5% hoger dan de voorgestelde emissie van de NBZ, welke het bestuur op de bijzondere aandeelhoudersvergadering (BAVA) van 15 oktober aanstaande geagendeerd heeft.



Geen ondersteuning op het bod door het bestuur



Het bod had € 5,85 kunnen zijn als het bestuur, gevormd door van NBZ, Annexum Beheer BV, had ingestemd met het aan hen uitgebrachte bod. Bestuurder Anexxum heeft het bod echter afgewezen en wenst de emissie door te laten gaan. Hiermee wordt na jaren zwakke performance een goede exit aan de aandeelhouders onthouden. Windstreken heeft reeds een toezegging van 9,3% van de aandelen, welke door Sparkling Investments worden gehouden.



“Het fonds hoort met slechts $ 5 miljoen belegd vermogen niet op Euronext thuis. Het bezwijkt onder de hoge kosten, welke zijn opgelopen tot bijna 10% van beheerd vermogen in het eerste half jaar van 2019. De geplande emissie verandert daar nagenoeg niks aan, en zorgt voor een forse verwatering van de intrinsieke waarde per aandeel.”, aldus Pelle Schlichting.



Juridische procedure om emissie te voorkomen



Windstreken stelt als belangrijkste voorwaarden, dat de voorgestelde emissie welke op de BAVA van 15 oktober op de agenda staat niet doorgaat en dat tweederde van het aandelenkapitaal zich aanmeldt. Windstreken streeft ernaar binnen drie weken een officieel biedingsbericht bij de AFM ter goedkeuring te leggen. Aangezien het bestuur besloten heeft de emissie en BAVA door te laten gaan zal Sparkling Investments, houder van 9,3% van de aandelen NBZ, via een juridische procedure verzoeken om de BAVA op 15 oktober te verbieden. Annexum geeft de aandeelhouders namelijk geen eerlijke keuze tussen overname met een aanzienlijke premie of emissie met verwatering. Daarnaast heeft het bestuur tot nu toe geen visie gepresenteerd, waarmee de omvang van het fonds kan toenemen en de jaarlijkse kosten substantieel verlaagd kunnen worden.



Initiatiefnemers



Initiatiefnemer zijn ondernemers Pelle Schlichting en Freek Snel. Schlichting heeft in 2018 zijn belang in het door hem mede opgerichte OrangeGas verkocht aan ABN Amro en is eigenaar van Sparkling Investments. Freek Snel is oprichter en eigenaar van Snel Corporate Law & Tax. Hij is daarnaast o.a. commissaris van een vennootschap in de scheepvaartsector.



