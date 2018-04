123inkt.nl voor 11e jaar op rij Beste Webwinkel van Nederland

123inkt.nl mag zich voor de 11e keer beste webwinkel van Nederland noemen. Klanten wezen de webwinkel in printersupplies en kantoorartikelen aan als winnaar in de categorie Computer, Hard- & Software van de Shopping Awards XL.



Nederhorst den Berg, 3 april 2018 - De award werd donderdagavond uitgereikt tijdens het Shopping Awards XL-gala. De winnaars van de publieksprijzen voor webwinkels werden ook dit jaar volledig bepaald door consumenten. Duizenden klanten gaven hun mening. Daarnaast schakelde onafhankelijk onderzoeksbureau SAMR een klantenpanel in voor het beoordelen van webwinkels.



De consument vond 123inkt.nl de beste webwinkel in de categorie Computer, Hard- & Software. 123inkt.nl versloeg hierbij branchegenoot PrintAbout. Ook leapp liep de prijs mis. Klanten beoordeelden de webwinkels op onder andere het gebied van service, assortiment, prijs en levering.



123inkt.nl-directeur Gerben Kreuning is blij met de winst: "Het is geweldig om de waardering van zoveel klanten te krijgen! We groeien elk jaar verder en hebben vorig jaar zelfs de mijlpaal van 2 miljoen klanten bereikt. Als 2 miljoen klanten je de beste vinden, is dat toch meer waard dan wanneer alleen je moeder en de buurman dat vinden. Het winnen van de publieksprijs wordt dus elk jaar een nog groter compliment!"



De Shopping Awards (voorheen Thuiswinkel Awards) werden dit jaar voor de 16e keer uitgereikt. Het feestelijke gala in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk werd gepresenteerd door Dennis Weening. De Shopping Awards XL zijn bedoeld voor online retailers met een minimale bedrijfsomzet van 4 miljoen euro. Kleinere webwinkels konden eerder deze maand meedoen aan de XS-verkiezing. Naast publieksprijzen in 10 categorieën, werden er ook zes vakprijzen uitgereikt. De titel 'Beslist.nl Beste Winkel 2018' werd door de vakjury aan webwinkel bol.com toegewezen.



Over 123inkt.nl

123inkt.nl is met ruim 2 miljoen klanten marktleider op het gebied van online verkoop van inktcartridges, toners, papier en kantoorartikelen. De webwinkel werd door consumenten al tien jaar op rij verkozen tot Beste Webwinkel van Nederland in de categorie Computer, Hard- & Software. 123inkt.nl heeft diverse nieuwe, gespecialiseerde webshops gelanceerd: 123accu.nl, 123led.nl, 123-3D.nl en 123schoon.nl.