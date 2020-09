Herdenkingsmunt ter ere van 100 jaar Woudagemaal onthuld

Vandaag heeft de Koninklijke Nederlandse Munt het ontwerp van de tweede en laatste herdenkingsmunt van 2020 onthuld. Het Woudagemaal Vijfje is de negende uitgifte in de werelderfgoed herdenkingsmuntenserie en viert het honderdjarig bestaan van het Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer, Friesland. De herdenkingsmunt wordt geslagen in opdracht van het ministerie van Financiën. Het is de eerste herdenkingsmunt ooit waarop Koning Willem-Alexander met baard is afgebeeld.



Het Ir. D.F. Woudagemaal



Het Ir. D.F. Woudagemaal is het grootste, nog functionerende stoomgemaal ter wereld. Koningin Wilhelmina opende het Woudagemaal in het jaar 1920. Het stoomgemaal diende destijds om het overtollig water tegen te gaan. Sinds 1998 mag het Woudagemaal zich rekenen tot één van de tien UNESCO Werelderfgoederen in Nederland. Dit heeft het stoompompstation niet alleen te danken aan de belangrijke bijdrage binnen de Friese waterhuishouding, maar ook aan de bijzondere architectuur en de toepassing van de stoomkracht door Nederlandse waterstaatkundigen. Nederlandse ingenieurs werken tegenwoordig wereldwijd samen met lokale overheden om het water onder controle te krijgen. Bekijk de video van de Koninklijke Nederlandse Munt om enkele van deze internationale samenwerkingen te zien:

Het Woudagemaal wordt geëerd met de herdenkingsmunt het Woudagemaal Vijfje. De munt is ontworpen door beeldend kunstenaar Berend Strik, die in 2006 al verantwoordelijk was voor het ontwerp van het Rembrandt Vijfje. Het Woudagemaal Vijfje is de eerste (herdenkings)munt waarop Koning Willem-Alexander met zijn baard is afgebeeld. Achter de Koning wappert de vlag van Friesland, daaronder is een fragment van de kanalen die het Woudagemaal omringen zichtbaar. Op de keerzijde van de munt wordt het Woudagemaal vanuit vogelvluchtperspectief afgebeeld in strakke lijnen.Het Woudagemaal Vijfje heeft een nominale waarde van vijf euro en is een wettig betaalmiddel in Nederland. Voor verzamelaars verschijnen er ook bijzondere kwaliteiten, geslagen in zilver en goud. Op 7 oktober wordt bij het Woudagemaal de ceremoniële Eerste Slag van de herdenkingsmunt verricht, waarna de munten uitgeleverd worden. Op 7 oktober viert het Woudagemaal tevens het honderdjarig bestaan. De herdenkingsmunten ter ere van het Woudagemaal zijn vanaf vandaag te bestellen op de website van de Koninklijke Nederlandse Munt: www.knm.nl/woudagemaal De Koninklijke Nederlandse Munt behoort wereldwijd tot de top 5-producenten van circulatiemunten, herdenkingsmunten en verzamelaarsproducten. In opdracht van het ministerie van Financiën slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Nederlandse euro herdenkingsmunten. Een herdenkingsmunt is een zeer speciale uitgifte, die alleen verschijnt ter ere van bijzondere gelegenheden. De Koninklijke Nederlandse Munt is de enige producent van de Nederlandse euromunten. Het is een innovatief, internationaal bedrijf in waardeproducten, geworteld in meer dan 450 jaar traditie. Het bedrijf is sinds 2020 gevestigd in ‘The Dutch Vault’ in Houten.