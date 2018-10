Sneller volle accu door flexibele laadsnelheid

Laadpalen voor elektrische auto’s worden beter benut als ze zich aanpassen aan de beschikbare stroom op het energienet. Ruim 86 procent van de bezitters met een volledig elektrische auto kon profiteren van een hoger laadvermogen en laadde daardoor meer energie in dezelfde tijd. Dat blijkt uit onderzoek dat afgelopen jaar is uitgevoerd door de gemeente Amsterdam, Nuon/Vattenfall, netbeheerder Liander en stichting ElaadNL.



Er worden steeds meer elektrische auto’s opgeladen. Het stroomnet moet dat aan kunnen. Door variabel te laden wordt het bestaande stroomnet beter benut. Honderd laadpunten in Amsterdam werden afgelopen jaar voorzien van speciale software. Die regelde de laadsnelheid van aangesloten elektrische auto’s. Tijdens een groot deel van de dag werden de auto’s sneller geladen, en tijdens de piekuren van het stroomnet (tussen 07.00 uur en 09.00 uur ’s ochtends en tussen 17.00 uur en 20.00 uur ’s avonds) werden de auto’s langzamer geladen.



Voordelen automobilist



De meeste Amsterdammers laden hun elektrische auto overdag of in de nacht. In die uren is er voldoende stroomaanbod op het net om de accu’s sneller te laden dan normaal gesproken gebeurt. 86,5% van de volledig elektrische auto’s kon profiteren van een hoger laadvermogen en laadde daardoor meer energie in dezelfde tijd. De laadsnelheid steeg daarbij met 45% van gemiddeld 4,05 kilowatt naar 5,86 kilowatt. Slechts 13% van de elektrische auto’s laadde minder energie. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt door korte laadsessies tijdens de avondpiek. 0,5% van de elektrische auto’s laadde precies evenveel energie.



Geen dure netuitbreidingen



De proef laat zien dat door slim laden het gebruik van het bestaande stroomnet verbeterd kan worden, zonder dat er dure uitbreidingen in aansluitingen of kabels nodig zijn. Met de komst van steeds meer elektrische auto’s is flexibiliteit in het net een belangrijke sleutel om de duurzame toekomst goed te kunnen faciliteren. De gezamenlijke partijen onderzoeken nu of de proef verder kan worden uitgebreid in de stad. Amsterdam heeft een uniek en uitgebreid openbaar netwerk van circa 3000 laadpunten.