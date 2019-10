KLM viert haar verjaardag met 100 jaar vooruitgang

’s Werelds oudste luchtvaartmaatschappij was een pionier in 1919 en is dat vandaag de dag nog steeds.



Amsterdam, 7 oktober 2019 - Vandaag bestaat KLM precies 100 jaar. Het is de eerste commerciële luchtvaartmaatschappij die sinds de oprichting nog steeds onder dezelfde naam vliegt. Het bedrijf kijkt in haar nieuwe merkfilm terug op een indrukwekkende geschiedenis en toont hierin vooral de vooruitgang door de verschillende decennia heen. Het onderstreept de evolutie van de luchtvaart en dat van de maatschappij in z’n geheel. Vanaf de eerste commerciële vlucht op 17 mei 1920 tot op heden heeft het bedrijf altijd één doel voor ogen gehouden: vooruitgang.



Door de jaren heen heeft het blauwe KLM-bloed meerdere generaties verwonderd met de magie van vliegen. De nieuwe film vertelt het verhaal van drie generaties uit dezelfde familie die bij de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij hebben gewerkt om voor reizigers te zorgen en ze te bedienen, vanaf de beginjaren tot heden. De eerste twee vrouwen, moeder en dochter, raken geïnspireerd om te vliegen en worden beiden stewardess, opgevolgd door kleindochter van de eerste generatie, die de cockpit instapt en opstijgt als de piloot van KLM’s meest recente vliegtuig, de Boeing 787-10 Dreamliner.



Boet Kreiken, Executive Vice President Customer Experience bij KLM:



Vandaag vieren wij KLM’s 100ste verjaardag, een mooi moment om het te hebben over waar wij écht voor staan. Wij geloven in mensen samenbrengen. Het zorgen voor onze passagiers. Daarnaast staan wij ook voor continue vooruitgang. Vooruitgang in luchtvaart, natuurlijk, maar ook vooruitgang in bredere zin. En, we vergeten nooit de magie van vliegen. Het magische gevoel dat wij doorgeven op vele generaties klanten, fans en werknemers.”



De historie nagebootst



De film neemt je mee door KLM’s evolutie vanaf 1919 tot heden, inclusief beelden van klassieke vliegtuigen zoals de Fokker FII uit 1934, de Douglas DC-4 uit 1949, de Boeing 747 uit 1975 en eindigt met de gloednieuwe Boeing 787-10 Dreamliner. Allemaal tot leven gebracht met de originele uniforms, rekwisieten en andere details uit die periode.



Om alles zo precies mogelijk na te bootsten is gebruik gemaakt van sommige originele vliegtuigen, werden sets opgebouwd zoals het er vroeger daadwerkelijk uitzag en zijn archiefbeelden met speciale filmtechnieken toegevoegd. De film is bedacht en gemaakt door KLM’s vaste creatieve partner, DDB Unlimited. Het team van DDB Unlimited heeft samengewerkt met topregisseur Ismael ten Heuvel en historici op KLM’s Heritage Centre om alles tot in detail historisch nauwkeurig na te bootsen.



Fly Responsibly



Hoewel er 100 jaar aan verhalen te vertellen zijn, kijkt KLM ook graag vooruit naar de toekomst. Eerder dit jaar lanceerde de maatschappij een wereldwijd actieplan voor duurzaam reizen, onder de naam “Fly Responsibly”. KLM heeft het voortouw genomen en vraagt de gehele luchtvaart industrie om samen, als één geheel, krachten te bundelen om een duurzamere toekomst te creëren.



Bekijk de 100 jaar-film hier.