TVM geeft 10 miljoen euro aan klanten

Hoogeveen - De uitbraak van het coronavirus heeft de Nederlandse economie hard geraakt. Dat geldt ook voor de logistiek- en transportsector. Op alle klanten van TVM verzekeringen heeft de coronacrisis in meer of mindere mate impact, afhankelijk van de deelmarkt waarin ze actief zijn.



Als coöperatieve verzekeraar voor Logistiek en Transport ziet TVM dat de overheid veel ondernemers financieel steunt in economisch moeilijke en onzekere tijden. Vanuit haar coöperatieve achtergrond en op basis van een sterke solvabiliteit wil TVM eveneens een wezenlijke bijdrage leveren aan haar klanten.



10 miljoen euro



Om die reden keert TVM eenmalig een bedrag uit van 10 miljoen euro aan haar Nederlandse zakelijke klanten die actief zijn in logistiek en transport, over weg en water. De klanten van TVM worden de komende periode geïnformeerd over de procedure en de voorwaarden.



TVM organiseerde in 2010 en 2012 al eens een dergelijke grootscheepse actie voor haar klanten. In beide gevallen ging het destijds ook om een bedrag van 10 miljoen euro.



Arjan Bos, CEO van TVM verzekeringen: ,,TVM is een coöperatie. Ooit opgericht door leden voor leden. Die verbondenheid met onze leden voelen we binnen alle geledingen van onze organisatie nog steeds ontzettend sterk. Ook in een periode dat veel van onze klanten te maken hebben met de negatieve gevolgen van de corona-pandemie willen we er voor hen zijn, onder het motto ‘samen staan we sterker’. Als coöperatie streven we niet naar winstmaximalisatie. Onze klanten maximaal ontzorgen, dat is onze missie.”



,,Veel van onze klanten zijn getroffen door de coronacrisis. Transport ten behoeve van bijvoorbeeld horeca, planten en bloemen, evenementen en auto-industrie en ook de binnenvaart heeft te maken gehad met acute vraaguitval en een sterk teruglopende omzet. Wij vinden dat het bij TVM past om onze zakelijke klanten te steunen. Onze klanten zijn er niet voor ons, wij zijn er voor onze klanten. Op deze manier werken we samen aan een gezonde toekomst van onze sector.”