Kappers kunnen open! Veilig geopende kappersbranche vergroot welzijn Nederlanders

Al meer dan twee maanden moeten Nederlanders opnieuw hun kapper missen. Steeds meer consumenten oefenen druk uit op kappers om tóch te knippen. Kappers houden met moeite de deuren dicht, ondanks dat het gebrek aan financiën dit steeds moelijker maakt.







Kapsalons kunnen en moeten weer zo snel mogelijk open volgens de ANKO, de branchevereniging van professionele kappers. De branchevereniging sluit zich aan bij de visie van Duitsland en België, waar de kappers hun deuren weer mogen openen om het welzijn van de inwoners te vergroten. “Kappers blijken in de praktijk gewoon essentieel en een heropening van de branche kan veilig en verantwoord, we zijn er klaar voor!” aldus voorzitter Maurice Crusio.







Waarom KAN de kappersbranche veilig en verantwoord weer open?



De branche heeft zich vanaf de heropening na de eerste lockdown, strikt aan een streng hygiëneprotocol gehouden, inclusief triage en werken op afspraak. Veel kappers (43%) namen zelfs nog extra maatregelen. “En met resultaat”, aldus Maurice Crusio. “We hebben geen signalen dat kapsalons in het afgelopen jaar een besmettingshaard voor het coronavirus zijn geweest. Doordat zij werken op afspraak veroorzaken kappers geen drukte op straat. Klanten komen niet ‘funshoppen’. Een kappersbezoek is dus maximaal gereguleerd en gecontroleerd. Een bezoek aan de kapper is verantwoord en veilig voor kapper en klant!”







Waarom MOET de kappersbranche volgens de ANKO weer open?



-Een goed kapsel draagt bij aan ons welzijn, zelfvertrouwen en ‘esthetisch kapitaal’. Dit laatste is volgens het SCP medeverantwoordelijk voor ons geluk en succes. Het welbevinden van de consument wordt vergroot door een bezoek aan de kapper. Heropening van de kappersbranche zou dan ook een positief signaal zijn. Het zou Nederland een ‘boost’ geven in een psychologisch klimaat waarin we allemaal smachten naar een sprankje hoop.



-Zowel Duitsland als België zijn tot de conclusie gekomen dat de kapper, als niet-medisch contactberoep, essentieel is voor het welzijn van de bevolking. Kapsalons mogen in deze landen dan ook weer open. Van Heerlen tot Enschede grenst Nederland aan de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen, waar Nederlanders welkom zijn in de kapsalons. Dit zorgt voor ongewenste reisbewegingen, maar is bovendien onverteerbaar voor Nederlandse kappers in de grensstreek.



-De financiële situatie van kappers wordt steeds nijpender. De reserves zijn al lang en breed verdwenen en de steunmaatregelen geven niet de directe en noodzakelijke liquiditeit. Het zogenaamde ‘zwartknippen’ wordt daardoor verleidelijker en neemt toe, zeker gezien de enorme druk vanuit consumenten. Als kappers weer gereguleerd aan het werk mogen, wordt het zwartknippen vanzelf voorkomen en - minstens zo belangrijk - wordt het ongecontroleerde ‘thuisknippen’ zonder veiligheidsmaatregelen voorkomen.



-Heropening beperkt de dreigende lawine aan sluitingen en faillissementen in de kappersbranche en zorgt daarmee voor behoud van werkgelegenheid, levendige winkelgebieden en opleidingsplekken voor nieuwe vakmensen.





Volgens brancheorganisatie ANKO kan al het bovenstaande kan maar tot één conclusie leiden: kappers kunnen en moeten zo snel mogelijk verantwoord weer open!