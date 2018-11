Bas Heijne en Kiza Magendane geven tweede Jan Terlouw Lezing

Sprekers delen visie op wereld van morgen in jaarlijkse lezing



Wat is de rol van de samenleving en de politiek in een noodzakelijk duurzame wereld? Jan Terlouw benoemt de globalisering en de manier waarop we met de natuur omgaan als twee belangrijke trends die steeds meer met elkaar in strijd raken. Dit jaar volgt een nieuwe visie op ditzelfde thema, door Bas Heijne en ‘tegenlezer’ Kiza Magendane.



De tweede Deventer Jan Terlouw Lezing, die op woensdag 12 december plaatsvindt in de Deventer Schouwburg, wordt dit jaar op uitnodiging van Jan Terlouw verzorgd door Bas Heijne. De titel van de lezing is ‘Broederschap: op zoek naar een verloren ideaal’. Bas Heijne is schrijver, columnist en essayist en schreef tot voor kort wekelijks een column in NRC Handelsblad. In 2017 ontving hij de P.C. Hooftprijs voor zijn beschouwend werk.



Naast de hoofdlezing is er een tegenlezing, waarin de jongere generatie aan het woord komt. Deze tegenlezing wordt, op uitnodiging van Bas Heijne, gegeven door Kiza Magendane. Kiza Magendane is schrijver en beleidsondernemer en houdt zich bezig met burgerschap, identiteit, globalisering en de positie van Afrika in de wereld. Hij publiceert onder meer in NRC Handelsblad en De Groene Amsterdammer. Naast beide lezingen is er een ondersteunend muzikaal programma. Kortom, een relevant en gevarieerd avondprogramma dat voldoende stof tot nadenken en napraten zal bieden.



Na de tweede editie van de lezing, wordt de publicatie ‘Broederschap. Op zoek naar een verloren ideaal.’ gepubliceerd. Bezoekers van de lezing ontvangen na afloop een exemplaar. Vanaf 13 december ligt het boek in de winkel.



Jaarlijks evenement



Ter ere van zijn 85e verjaardag gaf Jan Terlouw op 1 december 2016 een korte speech in De Wereld Draait Door over een onderwerp dat hem erg na aan het hart ligt: de rol van de maatschappij en de politiek in een noodzakelijk duurzame wereld. Zijn gedachtegoed verdient meer dan 7 minuten zendtijd en werd aanleiding voor een jaarlijks terugkerend evenement: de Deventer Jan Terlouw Lezing, waar sprekers hun visie geven op de wereld van morgen.



De Deventer Jan Terlouw Lezing is een programma van de Stichting Deventer Jan Terlouw Lezing, met als partners Tauw en de Tauw Foundation, Cleantech Regio, Deventer Schouwburg, Gemeente Deventer en Provincie Overijssel. Projectleiding van de lezing is in handen van DPM | Duurzaamheid in Podia en Musea.