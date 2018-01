Markt introductie partner gezocht voor Peec-Power 25 kW Range Extender

"Na jaren van intensief testen en vergaande optimalisatie van het ontwerp is de Peec-Power Range Extender ontwikkeld tot een product dat klaar is om door industriële specialisten op het gebied van elektrische aandrijfsystemen op de markt gebracht te worden"



Met deze woorden licht Fred van Beers, directeur van Peec-Power BV, de huidige status van het Peec-Power Range Extender concept toe dat 3 jaar geleden door Peec-Power aan de markt voor elektrische aandrijvingen is gepresenteerd. De Range Extender is een “purpose designed” 25 kW generator gebaseerd op een eenvoudig, kostenefficiënt en innovatief uniek concept waarbij verbrandingsenergie direct wordt omgezet in elektrisch vermogen. Aan het ontwerp zijn 3 patenten toegewezen. De ideeën achter deze patenten maakten het voor Peec-Power mogelijk om tegen een lage kostprijs een zeer lichte, compacte en betrouwbare oplossing te realiseren welke tot doel heeft het operationele bereik van 100% elektrische voertuigen substantieel te vergroten.



Fred van Beers (55), met een technische en bestuurlijke achtergrond in de scheepsbouw en bij Power systeem leverancier Wärtsilä (wereldwijd marktleider voor de levering en service van scheepsvoortstuwingssystemen en decentrale energie centrales), heeft de eerste maanden na zijn aanstelling dit voorjaar het toekomstig strategisch plan van Peec-Power vormgegeven. "Het vinden van technische oplossingen op het gebied van energiemanagement en omvormers zit in ons DNA en is onze kerncompetentie. De Range Extender bevindt zich nu in een fase waarin het van cruciaal belang is dat een wereldwijde industriële speler het voortouw neemt, het product optimaliseert en certificeert om het vervolgens op de markt te introduceren. Peec-Power biedt daarbij intensieve ondersteuning aan partijen welke geïnteresseerd zijn in de Range Extender, maar zal zich in de toekomst meer gaan focussen op de speciale omvormer activiteiten teneinde aan de groeiende vraag naar specifieke omvormers voor transport-, automobiel- en marine toepassingen te kunnen voldoen. Peec-Power biedt hoogwaardige en op maat gemaakte omvormer oplossingen welke niet direct verkrijgbaar zijn via "off the shelf” leveranciers. Voor bedrijven die in de Range Extender geïnteresseerd zijn is gedetailleerde documentatie beschikbaar” concludeert Van Beers.



