Vattenfall wint tender Hollandse Kust Zuid

Vandaag is bekendgemaakt dat Vattenfall, het moederbedrijf van Nuon, de vergunning krijgt voor het offshore windpark Hollandse Kust Zuid. In december heeft Vattenfall een voorstel ingediend voor dit eerste niet-gesubsidieerde windpark in Nederland. Het gaat om een windpark van 700 - 750 MW dat duurzame energie zal produceren voor 1 tot 1,5 miljoen huishoudens.



Magnus Hall, CEO van Vattenfall: "Dit is heel goed nieuws voor Vattenfall, Nuon en Nederland. Dit betekent een belangrijke stap voor Vattenfall met het oog op onze ambitie om te groeien in de productie van duurzame energie en om binnen één generatie fossielvrij te zijn. We hebben eerder aangekondigd dat we van plan zijn om tussen 2017 en 2018 meer dan 1,5 miljard euro te investeren in duurzame projecten in Noordwest-Europa. Nederland is een belangrijke markt voor ons en dit zal ons tweede offshore windpark zijn in Nederland. Het is een grote eer voor ons om met dit project bij te dragen aan de Nederlandse energietransitie."



"We zijn heel blij dat we een bijdrage kunnen leveren aan het verder verduurzamen van de energievoorziening in Nederland,” zegt Gunnar Groebler, hoofd van Vattenfall Wind. “Het winnen van deze tender voor de Hollandse Kust Zuid bewijst voor ons dat we een solide track record hebben en een mooie omvangrijke portfolio. Het is het resultaat van onze voortdurende inspanningen om kosten te besparen in de hele waardeketen."



Volgende stappen



Vattenfall gaat zich nu richten op de laatste voorbereidingen voor dit project. Zo zal het bedrijf ook het aanbestedingsproces voor belangrijke onderdelen (zoals turbines, fundaties en de productie, transport en installatie van de wind turbines) afronden. Volgens de aanbestedingsregels moet het windpark binnen 5 jaar na een onherroepelijke vergunning volledig operationeel zijn.