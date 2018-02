Vendis Capital ondersteunt de groei van Kamera Express

Toonaangevende omnichannel retailer bundelt krachten met Vendis Capital



Vendis Capital, het private-equityfonds gespecialiseerd in de consumentensector, investeert in Kamera Express, een toonaangevende omnichannel retailer op de Nederlandse en Belgische markt voor foto- en videoapparatuur.



Kamera Express, met hoofdzetel in Capelle aan den IJssel (Nederland), is de marktleider in foto- en videoapparatuur in de Benelux. Het bedrijf telt 16 winkels, waarvan 15 in Nederland en 1 in België, naast een succesvolle webshop. Kamera Express werd in 1995 opgericht door Peter Merceij, die al gauw het potentieel van grote superstores in combinatie met een sterk online verkoop- en informatiekanaal (webshop) zag. Continue groei werd mogelijk gemaakt door nieuwe winkels te openen en bestaande winkels over te nemen. Vandaag biedt Kamera Express de consument een unieke combinatie van informatie, assortiment, dienstverlening en competitieve prijzen.



Vendis Capital bundelt zijn krachten met het managementteam van Kamera Express, bestaande uit Ben Cornelisse (CEO), Jeroen Klein (Marketing) en Joop Peekstok (Finance & IT). Die hebben allemaal een ruime ervaring in de retailmarkt voor fotoapparatuur en in het ondersteunen van de snel groeiende activiteiten van Kamera Express.



Ben Cornelisse, CEO van Kamera Express, is trots op de successen die hij en zijn team hebben geboekt bij het ontwikkelen van Kamera Express tot de marktleider in zijn domein in de Benelux. Hij is er van overtuigd dat Vendis Capital de juiste partner is voor Kamera Express om succesvol te blijven: “De kwaliteiten van Vendis Capital, o.a. hun vertrouwdheid met de retailsector en hun ervaring met de internationale expansie van toonaangevende retailformules, zullen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Kamera Express.”



Vincent Braams, partner bij Vendis Capital: “Kamera Express past perfect binnen de investeringsstrategie van Vendis; het is een toonaangevende retailer met een sterke en winnende formule die goed gepositioneerd is voor verdere groei. We zijn enthousiast over dit partnerschap met Kamera Express en hebben er alle vertrouwen in dat we samen het groeipotentieel kunnen waarmaken.”



De participatie in Kamera Express vormt de zevende investering van Vendis Capital II, het fonds van 180 miljoen euro dat in 2015 werd gelanceerd.



Over Kamera Express (kamera-express.nl)



Kamera Express, gevestigd in Capelle aan den IJssel (NL), is een retailer van foto- en videoapparatuur. Het bedrijf telt 16 winkel in Nederland en België, naast een eigen webshop. Het bedrijf heeft 240 mensen in dienst.



Over Vendis Capital (vendiscapital.com):



Vendis Capital is een onafhankelijk private equity fonds met een focus op de Europese consumenten sector dat is opgericht in 2009. In samenwerking met ervaren ondernemers en managers investeert Vendis in MKB bedrijven in de consumenten sector die goed gepositioneerd zijn voor waarde creerende groei en/of transformatie (“samen merken bouwen”). Vendis heeft op het moment €390 miljoen aan vermogen onder beheer. Haar team werkt vanuit 3 kantoren in Nederland, Belgie en Frankrijk.