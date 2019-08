Hein Pieper geselecteerd voor Europese adviesraad klimaatverandering

Hein Pieper, dijkgraaf van waterschap Rijn en IJssel en vicevoorzitter van de Unie van Waterschappen, is geselecteerd als expert voor de Horizon Mission Board over klimaatverandering en sociale transformatie. Hij werd geselecteerd uit meer dan 2.100 aanmeldingen. Volgens Pieper is het noodzakelijk dat klimaatverandering en sociale transformatie samen komen in het mission board. “We kunnen niet blijven doen wat we doen bij deze klimaatverandering. Innovatie en gedragsverandering zijn noodzakelijk.”



Hein Pieper: “Om schade en overlast door weersextremen zoveel mogelijk te voorkomen kunnen we niet blijven doen wat we doen. We moeten onze samenleving en economie op een andere manier gaan vormgeven. Hiervoor is innoveren essentieel. Naar mijn idee is er meer nodig dan innovatie alleen. Ik geloof dat er een gedragsverandering nodig is. Ik vind het dan ook onontbeerlijk dat klimaatverandering en sociale transformatie samen komen in dit mission board.”



100 miljard euro voor onderzoek en innovatie



De Horizon Mission Board gaat de Europese Commissie adviseren naar welke onderwerpen onderzoeksgeld moet uitgaan om innovatie te stimuleren. Voor onderzoek en het uitrollen van nieuwe maatregelen is geld en samenwerking nodig. Daarom heeft de Europese Commissie Horizon Europe opgericht als het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma voor de periode van 2021 t/m 2027. Het programma ontvangt 100 miljard euro van de Europese Commissie.



Verdeling over vijf thema’s



Het geld wordt door de Horizon Europe Mission Boards verdeeld over: Klimaatverandering, Kanker, Schone oceanen, zeeën en binnenwateren, Klimaatneutrale steden en Bodemgezondheid en voedsel. Voor elk van deze vijf onderwerpen is een groep van vijftien experts geselecteerd. Meer dan 2.100 personen hadden zich aangemeld. De samenstelling van de mission boards is zeer divers. Zo zijn er academici, ondernemers, financiers, ver-tegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en bestuurders geselecteerd.



Weersextremen



De waterschappen ondervinden dagelijks de gevolgen van klimaatverandering in hun werk. Deze week is het in het gebied van de waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen voor het tweede jaar op rij net zo droog als in 1976. 1976 is landelijk gezien het droogste jaar ooit gemeten. “De droogte zet de landbouw en de natuur in dit gebied onder grote druk. Het is belangrijk om handelingsperspectieven te ontwikkelen in Europees verband. Weersextremen houden namelijk niet op bij de grens. Ook de landen waar een groot deel van ons water vandaan komt (Duitsland, België, Frankrijk) worden beïnvloed door het veranderende klimaat, met lage rivierstanden en een verslechterende waterkwaliteit tot gevolg,” aldus Hein Pieper.