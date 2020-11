Nieuwe kidsproof musea bekend: 52 stuks in 10 provincies

Maar liefst 52 musea mogen zich kidsproof noemen. Die musea hebben elk van minstens 60 kinderen het rapportcijfer 8 of hoger. Museum Helmond mag zich nu het kindvriendelijkste museum van Nederland boemen: het kreeg het rapportcijfer 9,3. Kinderen tot en met 12 jaar hadden zo'n 10.000 kinderen verslagen over hun museumbezoeken geuploaded naar de website van Museumkids.



Drenthe



Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen mag zich het komend jaar hét Kidsproof Museum van Drenthe noemen! Het Nationaal Gevangenismuseum (gemiddeld rapportcijfer van 8,8) is bijzonder geliefd: " je mag in echte slaapkooien in de hangmatjes liggen, je kunt veel leren van de boevenbustour en de rondleiding", aldus een enthousiaste Museuminspecteur.



Flevoland



Luchtvaartmuseum Aviodrome in Lelystad mag zich het komend jaar hét Kidsproof Museum van Flevoland noemen! Luchtvaartmuseum Aviodrome (gemiddeld rapportcijfer van 8,6) is bijzonder geliefd: "je mag écht in de vliegtuigen en ze hebben een te gekke buitenspeelplaats", aldus een enthousiaste Museuminspecteur.



Friesland



Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden mag zich het komend jaar hét Kidsproof Museum van Friesland noemen! Het Natuurmuseum Fryslân (gemiddeld rapportcijfer van 8,6) is bijzonder geliefd: "de onderwater Safari is supercool, net als de Darwin-zolder", aldus een enthousiaste Museuminspecteur.



Gelderland



De Bastei in Nijmegen mag zich het komend jaar hét Kidsproof Museum van Gelderland noemen! De Bastei (gemiddeld rapportcijfer van 8,7) is bijzonder geliefd: "er zijn super leuke activiteiten zoals bruggen maken, virtual reality en de wolharige neushoorn", aldus een enthousiaste Museuminspecteur.



Limburg



Het Continium Discovery Center in Kerkrade mag zich het komend jaar hét Kidsproof Museum van Limburg noemen! Het Continium Discovery Center (gemiddeld rapportcijfer van 9,1) is bijzonder geliefd: "je mag een eigen bruisbal maken, je kan een parcours doen en je kan voelen hoe het is om de lucht in geschoten te worden met een raket", aldus een enthousiaste Museuminspecteur.



Noord-Brabant



Museum Helmond mag zich het komend jaar hét Kidsproof Museum 2021 van Nederland noemen! Die titel verdient het museum op basis van grondig onderzoek door zogenaamde Museuminspecteurs (kinderen tot en met 12 jaar). Ondanks de coronacrisis weten Nederlandse musea de jongste generatie goed te bereiken: meer dan 10.000 rapporten werden ingevuld door ruim 3.500 jeugdige inspecteurs. Daardoor mogen in totaal 52 musea, verspreid over het hele land, een heel jaar lang het predikaat Kidsproof voeren. Landelijk winnaar Museum Helmond (gemiddeld rapportcijfer van 9,3) is bijzonder geliefd: "Je kunt er dingen leren, spelletjes doen en je verkleden als ridder in dit museum waar alleen maar lieve mensen werken", aldus een enthousiaste Museuminspecteur.



Noord-Holland



Nemo Science Museum in Amsterdam mag zich het komend jaar hét Kidsproof Museum van Noord-Holland noemen! NEMO Science Museum (gemiddeld rapportcijfer van 9,0) is bijzonder geliefd: "je kunt er van alles en nog wat doen, er zijn heel veel activiteiten, je mag alles aanraken en overal mee spelen", aldus een enthousiaste Museuminspecteur.



Overijssel



Natura Docet Wonderryck Twente in Denekamp mag zich het komend jaar hét Kidsproof Museum van Overijssel noemen! Natura Docet Wonderryck Twente (gemiddeld rapportcijfer van 8,9) is bijzonder geliefd: "de speurtocht is super leuk, je kan in het 'funky forest' de bomen laten groeien en ook opgezette dieren zien", aldus een enthousiaste Museuminspecteur.



Utrecht



Nationaal Militair Museum in Soest mag zich het komend jaar hét Kidsproof Museum van provincie Utrecht noemen! Het Nationaal Militair Museum (gemiddeld rapportcijfer van 8,8) is bijzonder geliefd: "je kunt met spelletjes ervaren hoe het is om militair te zijn en je mag zelf in de tanks rijden", aldus een enthousiaste Museuminspecteur.



Zuid-Holland



Museumpark Archeon in Alphen a/d Rijn mag zich het komend jaar hét Kidsproof Museum van Zuid-Holland noemen! Museumpark Archeon (gemiddeld rapportcijfer van 8,9) is bijzonder geliefd: "je mag overal in kijken, zelf een armbandje maken en zoveel over vroeger leren. De mensen waren ook allemaal zo leuk verkleed, net als vroeger", aldus een enthousiaste Museuminspecteur.



Musea snel weer open



Musea heropenen per 19 november na een verplichte tijdelijke sluiting om de coronabesmettingen en overbelasting in de zorg terug te dringen. Dan zijn ook de Museuminspecteurs en Museumkaarthouders weer welkom bij de ruim 400 leden van de Museumvereniging. Meer informatie over veilig en verantwoord museumbezoek: www.museum.nl/nl/veilig-samen-thuis



Over de Museumkids Awards



Benieuwd welke 52 musea kidsproof zijn? Checkmuseumkids.nl! Kidsproof musea hebben van minstens 60 kinderen t/m 12 jaar het rapportcijfer 8 gekregen. Museumkidsis een initiatief van de Museumvereniging, brengt de jongste generatie, en daarmee ook hun (groot)ouders, in contact met museale collecties door het hele land. Met die collecties vertellen musea verhalen waardoor kinderen de wereld en hun eigen omgeving leren ontdekken. Die verhalen versterken de binding met een enorm cultureel kapitaal dat van ons allemaal is.



De waardering die Museuminspecteurs uit het hele land hebben gegeven, maakt duidelijk wat ze van de activiteiten vonden, of ze iets nieuws geleerd hebben, of de medewerkers aardig waren en wat ze zelf aan het museum zouden veranderen. Het museum kan deze waardevolle feedback gebruiken om nog aansprekender programma’s te ontwikkelen en de dienstverlening te verbeteren.



De verkiezing van de Kidsproof musea van Nederland draagt daarmee bij aan de kwaliteit van het aanbod van alle musea. Musea met voldoende inspecties en een gemiddeld cijfer van minstens een 8 zijn het daaropvolgende jaar Kidsproof. Museuminspecteurs maken, op hun beurt, kans op de titel ‘Museuminspecteur van het jaar’. Want een sterkere binding met museale collecties begint steeds opnieuw bij de jongste generaties.