De Hotels van Oranje trekken Gijs Verbeek aan als chef-kok

Gijs Verbeek van Central Park by Ron Blaauw naar de Hotels van Oranje



Restaurant DUTCH!, onderdeel van de Hotels van Oranje, heeft twee nieuwe leidinggevenden. Gijs Verbeek is aangetreden als nieuwe chef-kok en gaat zijn grote culinaire kennis en ervaring inzetten bij Restaurant DUTCH! en Grand Café ’t Elfde Gebod. Gijs Verbeek is afkomstig van het voormalige door Michelin bekroonde restaurant Savelberg, waar hij vijf jaar chef-kok was van Henk Savelberg. De afgelopen vier jaar werkte Gijs Verbeek samen met topchef Ron Blaauw, die als huisadviseur verbonden is bij Central Park. Friso Bouwmeester, nu ruim 10 jaar in diverse supervisor functies werkzaam voor de Hotels van Oranje, is de nieuwe restaurant manager van Restaurant DUTCH!.



Op de kaart zetten



Gijs Verbeek doorliep met succes alle koksopleidingen en sloot deze af met de Sterklas, de hoogste culinaire opleiding in Nederland die in samenwerking met SVH Meesterkoks wordt gegeven. Voor zijn werk als chef-kok bij Savelberg en Central Park was hij werkzaam bij voormalig tweesterren restaurant De Zwethheul in Schipluiden, Hotel Okura in Amsterdam en het door Michelin met twee sterren bekroonde restaurant De Treeswijkhoeve in Waalre.



Friso Bouwmeester heeft ervaring in leidinggevende functies in meerdere Restaurants van Oranje. Hij heeft zijn sporen verdiend onder andere bij Grand Café ’t Elfde Gebod en in Restaurant DUTCH! Bij de laatste maakt hij nu de overstap van assistent restaurant manager naar restaurant manager.



De ambitie van beide leidinggevenden is hoog. Lekker en herkenbaar koken in de open keuken met seizoensproducten die geleverd worden door lokale en regionale topleveranciers zoals Krijn van de Bent, Eveleens en Peter van den Elzen. Erkenning is een andere doelstelling van beide leidinggevenden door bewust te gaan werken aan vermelding in de belangrijkste culinaire gidsen zoals Michelin, LEKKER en GaultMillau.



Jaap Liethof, algemeen directeur van de Hotels van Oranje is verguld met de komst van de nieuwe chef-kok Gijs Verbeek en het duo dat hij met Friso Bouwmeester gaat vormen. ,,Beiden zijn met hun kwaliteiten in staat om Restaurant DUTCH! nog beter op de kaart te zetten en in het verlengde daarvan een waardevolle bijdrage te leveren aan de kwalitatieve variëteit die de Hotels van Oranje te bieden hebben.”



De Hotels van Oranje



De Hotels van Oranje, gelegen aan de Koningin Wilhelmina Boulevard in Noordwijk hebben alles te bieden wat de particuliere en zakelijke gast zoekt. Onderdelen zijn het vijfsterren Hotel van Oranje, Autograph Collection met Restaurant Oriento, Steakhouse De Harmonie,



Beauty Oranje en Aqua Sauna Oranje; het viersterren Beach Hotel, World Hotels Collection met Restaurant DUTCH! en Grand Café ’t Elfde Gebod, en de trendsettende Beachclub O..



De hotelkamers - van Deluxe tot Executive Terrace Suites - zijn van alle denkbare luxe en comfort voorzien. De Hotels van Oranje hebben voor vergaderingen, bijeenkomsten en congressen maar liefst 32 meetingrooms beschikbaar die plaats bieden aan gezelschappen van 10 tot 2.000 personen, zes luxueuze bars, hotelgarage en parkeerterrein met ruim 300 plaatsen. Het 13 kilometer lange strand, al 31 jaar voorzien van de keurmerken Blauwe Vlag (internationale erkenning voor veilig en schoon) en Quality Coast, ligt pal voor de deur. Schiphol, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam zijn snel te bereiken.