Nijhof-Wassink neemt transportafdeling van Quartes over

In november 2019 zijn het Belgische mengvoederbedrijf Quartes en Agri-Activ (toeleveringsbedrijf aan de akkerbouw) overgenomen door de Royal Agrifirm Group. Quartes en Agrifirm versterkten hiermee hun positie als toeleverancier voor veehouderij en akkerbouw in de Benelux.



Het transport van de producten van Quartes en Agri-Activ werd tot voor kort gedeeltelijk uitgevoerd door hun eigen transportafdeling. In nauw overleg met Quartes en Agri-Activ heeft transportbedrijf Nijhof-Wassink per 1 augustus 2020 de chauffeurs en het wagenpark overgenomen. Het gaat hier om 7 chauffeurs en 10 bulkcombinaties.



‘Samen met onze strategische partner in België, D.V.M. Trans hebben we een sterk afleveringsnetwerk binnen de Benelux. Onze Belgische chauffeurs, planners en management zijn hierin zeer belangrijk. Daarom zullen de ervaren chauffeurs die we overnemen ook zeer goed bij ons passen. We heten ze van harte welkom’ geeft Martin Schoemaker, Managing Director Feed Logistics van Nijhof-Wassink aan.



‘Nijhof-Wassink heeft een groot aantal standplaatsen in België, een grote vloot en chauffeurskorps . Het is een bedrijf dat 24/7 operationeel is. Door samen te werken met de professionele partners Nijhof-Wassink en DVM, behouden we de Belgische manier van transport om onze Belgische klanten optimaal te kunnen blijven bedienen, aldus Wim van den Heuvel, algemeen directeur Agrifirm-Quartes (Agri Activ).