Studenten Race Of The Classics Terug In Nederland!

Na een tocht van 24 uur op de Noordzee zetten vandaag alle 430 studenten van de Race of the Classics voet aan wal in de haven van Scheveningen.



Met grote golven en harde wind werd de terugweg vanaf Engeland, Ipswich, ingezet en rond middernacht bereikten de eerste klassieke zeilschepen de haven van Scheveningen. Vandaag rond 11:00 uur zal de gehele vloot van de Race of the Classics Scheveningen binnenvaren, om een dagje uit te rusten na de spannende overtocht!



De 30e editie van de Race of the Classics staat ook in het teken van de strijd voor een schone Noordzee. Tijdens de gehele week zullen de studenten teams al het plastic dat zij verbruiken verzamelen in grote Big Bags. Deze Big Bags worden ook gebruikt door vissers voor het project Fishing for Litter. Door het project Fishing for Litter wordt er per jaar ruim 300 ton aan afval door vissers uit de Noordzee ‘gevist’.



Zaterdag zal de tocht verder gaan richting Beverwijk, waar al het plastic zal worden verzameld, en daarna zal de gehele vloot richting Amsterdam gaan voor de finish. In Amsterdam zullen de racende studenten te horen krijgen wie met de winst naar huis gaat en dit zal gevierd worden met een spetterend eindfeest.