'Nog veel misvattingen over hoogbegaafdheid'

Dit is een expertquote van Anouke Bakx van Fontys, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Is hoogbegaafdheid een handicap op school? Jurist spant zaak aan | Binnenland | AD.nl



Onderwijsjurist Fleur Terpstra spant een rechtszaak aan, omdat ze al jaren gezinnen bijstaat die geen goed onderwijs kunnen vinden voor hun hoogbegaafde kinderen.



Voor hoogbegaafde kinderen zou school makkelijk moeten zijn en zij zouden weinig begeleiding nodig hebben. Echter, om hoogbegaafde leerlingen tot leren te brengen, is het nodig om hen goede instructie en begeleiding te bieden. Dat zij er vanzelf wel komen, klopt niet. Alle kinderen hebben recht op een optimale ontwikkeling, ook de hoogbegaafde kinderen.



Er zijn veel misvattingen over hoogbegaafdheid. Een bekende misvatting is dat hoogbegaafde kinderen achter liggen op sociaal of emotioneel vlak. Uit onderzoek weten we dat dat niet klopt, maar toch is dit een hardnekkig misverstand.



Anouke Bakx is lector Goed Leraarschap bij Fontys.