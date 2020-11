VluchtelingenWerk start crowdfundingsactie voor gezinshereniging

VluchtelingenWerk Nederland is een crowdfundingsactie gestart om door oorlog verscheurde gezinnen weer te kunnen herenigen. Vluchten is levensgevaarlijk. Daarom moeten vluchtelingen vaak noodgedwongen hun gezin achterlaten. Het duurt vaak jaren voor gezinnen weer bij elkaar gebracht kunnen worden. Maar vaak staan de kosten voor bijvoorbeeld vliegtickets een spoedige hereniging in de weg. Door middel van crowdfunding wil VluchtelingenWerk zoveel mogelijk gezinnen weer bij elkaar brengen.



Enige optie



Gammele bootjes op de Middellandse Zee, overvolle vluchtelingenkampen met weinig voorzieningen en gewetenloze mensensmokkelaars die veel geld vragen voor een eindbestemming die vaak onbekend is. Vluchten is vaak levensgevaarlijk. Als vluchten de enige optie is, willen veel ouders hun kinderen die gevaarlijke reis besparen. Daarom reist vaak één van de ouders vooruit in de hoop later weer te kunnen herenigen.



Enorm gemis



In Nederland hoeven vluchtelingen zelf niet meer te vrezen voor hun leven. Maar zolang hun gezin nog ver weg is en gevaar loopt, is het onmogelijk om een nieuw leven in Nederland op te bouwen. Abdeluheb Choho, directeur VluchtelingenWerk Nederland: "Het gemis van hun gezin en de angst om hun veiligheid houdt vluchtelingen elk moment van de dag in de greep. Veel ouders zien hun kinderen niet opgroeien en willen niets liever dan hen zo snel mogelijk in de armen sluiten. Onze vrijwilligers doen er alles aan om hen bij te staan in de procedure voor gezinshereniging die door de achterstanden bij de IND nog langer dan normaal duurt. Door middel van crowdfunding hopen we de laatste blokkade weg te kunnen nemen."



Laatste obstakel



VluchtelingenWerk begeleidt ongeveer 6.000 aanvragen voor gezinsherenigingen per jaar, de meeste vluchtelingen komen uit Eritrea, Jemen en Syrië. Als de aanvraag eindelijk is goedgekeurd dan vormen de reiskosten vaak nog een laatste obstakel. De reiskosten van een gezin met drie kinderen bedragen gemiddeld 1200 euro.Via de crowdfundingssite vluchtelingenwerk.nl/gezin kan iedereen nu bijdragen aan deze reiskosten en zorgen dat zoveel mogelijk vluchtelingen hun gezin weer snel in de armen kunnen sluiten.