Zoektocht hypotheek tijdrovend en stressvol, vooral voor starters

Huizenkoper ervaart stress door gebrek aan overzicht van aanbod en inzicht in voorwaarden Utrecht, 4 oktober 2018 - Een huis kopen is in de huidige overspannen huizenmarkt een stressvolle bezigheid. De zoektocht naar een passende hypotheek maakt het, zeker als je snel moet beslissen, volgens velen niet makkelijker. De meeste Nederlanders vinden een hypotheek zoeken ingewikkeld en tijdrovend, blijkt uit onderzoek van PanelWizard in opdracht van SNS. Vooral jonge huizenkopers en starters ervaren hierbij vaak stress. Dit wordt zelfs net zo stressvol ervaren als verhuizen of verbouwen. In het onderzoek vroeg SNS in september aan ruim 1.000 Nederlanders naar hun ervaring met het zoeken naar een geschikte hypotheek. Zowel huiseigenaren als starters namen deel. 70 procent van de huizenkopers gaf aan hierbij stress te ervaren. Onder starters is dit zelfs 88 procent. Ter vergelijking: verhuizen en verbouwen leveren met 75 en 69 procent ongeveer evenveel stress op. De zoektocht naar een hypotheek levert daarmee vaker stress op dan de vraag of er wel een lening verkregen kan worden en de vraag of het nu wel het juiste moment is om te kopen. Zoektocht naar juiste hypotheekverstrekker duurt lang De juiste hypotheekverstrekker vinden kost met name starters dan ook veel tijd. En die tijd hebben veel woningkopers op dit moment eigenlijk niet. Zo geeft 40 procent van de huiseigenaren aan dat zij hier niet langer dan een week over doen, maar starters doen er meestal langer over. 41 procent van de nieuwe koopmarktbetreders geeft aan hier een week tot een maand voor nodig te hebben. 17 procent van hen trekt hier zelfs langer dan een maand voor uit. Gemiddeld vergelijkt men 3,5 aanbieders om tot een keuze te komen. Informatie onoverzichtelijk en ingewikkeld Vooral het vergelijken van verschillende rentes en hypotheekvormen blijkt lastig. 40 procent heeft bovendien geen goed beeld van welke hypotheekverstrekkers er allemaal zijn. Ton Timmerman, directievoorzitter SNS: “Om het makkelijker te maken om zowel een passende hypotheekvorm als -rente te vinden, nemen wij meerdere aanbieders op in ons advies. De meeste mensen zijn dit nog niet gewend van een bank, maar wij vinden dit heel normaal. Zo kunnen we ons namelijk echt concentreren op iemands persoonlijke situatie in ons advies. En een hoop zoekwerk uit handen nemen.” Hypotheekadviseur van meerdere aanbieders meest betrouwbaar Een partij die meerdere aanbieders adviseert wordt als het meest betrouwbaar beschouwd. Toch blijkt de eigen bank het populairst voor advies. De grootste groep (51%) overweegt zijn of haar huidige bank als hypotheekadviseur. Vooral mensen jonger dan 30 jaar, alleenstaanden en starters doen dit. Op de tweede plek staat de onafhankelijk financieel adviseur (39%), gevolgd door de hypotheekketen (32%).

Het onderzoek is uitgevoerd door Panelwizard in opdracht van SNS in september 2018 onder ruim 1.031 Nederlanders vanaf 18 jaar. Bij de selectie van de respondenten is rekening gehouden met een representatieve spreiding wat betreft leeftijd, geslacht, gezinssituatie, arbeidsparticipatie en opleiding.



SNS is een Nederlandse bank voor consumenten en zzp'ers.



De Volksbank is de organisatie achter ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS.



