Correctie op persbericht

Geacte redactie,



Heden avond ontving u een persbericht van Ronald McDonald Kinderfonds. Daarin is per abuis een verkeerd berdrag genoemd. Ronald Mac Donald Kinderfonds organiseerde dit weekend HomeRun en HomeRIde. De totale opbrengst van het event bedraagt bijna 1,1 miljoen euro. Bij binnenkomst van het laatste team stond de teller echter op €1.097.000,- en niet op het per abuis vermelde bedrag van €1.997.000,-.



Onze excuses voor het verkeerd vemelde bedrag. Wij gaan er van uit u bij deze met het juiste bedrag geïnformeerd te hebben.