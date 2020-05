Centraal Invorderingsbureau (CIB) overgenomen door coeo Inkasso

Investeerder Waterland ondersteunt coeo Inkasso met buy-and-build strategie



Het Rotterdamse Centraal Invorderingsbureau (CIB) wordt overgenomen door coeo Inkasso, een dienstverlener op het gebied van debiteurenbeheer in de beleggingsportefeuille van Waterland Private Equity Investments. coeo Inkasso breidt hiermee strategisch uit naar de Benelux. Voor CIB zorgt dit ervoor dat zij onderdeel wordt van een snel groeiende Europese credit management organisatie.



De huidige directie van CIB blijft middels een omgekeerde investering met de nieuwe ‘moeder’maatschappij verbonden en blijft hiermee actief.



"CIB gaat deel uitmaken van een succesvolle internationale credit management dienstverlener. Samen zullen we onze marktpositie en onze dienstverlening uitbreiden", zegt CIB-directeur Niels de Peuter. Carsten Rahlfs, Managing Partner van Waterland, voegt hieraan toe: "We ondersteunen bedrijven bij hun dynamische groei, door buy-and-build strategieën mogelijk te maken. Hiermee ontwikkelen we ze door middel van acquisities tot markt- en kwaliteitsleiders. Deze strategie is het beste uit te voeren binnen gefragmenteerde markten - zoals het geval is bij het debiteurenbeheer in Europa. De overname van CIB is een belangrijke mijlpaal voor coeo om de internationale groei te versnellen."



"coeo en CIB vullen elkaar goed aan. We zijn erg blij met deze toevoeging binnen onze groep en hiermee onze aanwezigheid in de Benelux. Dit brengt ons een belangrijke stap vooruit in de implementatie van onze ontwikkelingsstrategie", legt directeur en mede-eigenaar Tom Haverkamp van coeo Inkasso uit. In juni wordt het managementteam van coeo verder versterkt: Elias Reitter treedt toe tot het bedrijf vanuit Arvato Financial Solutions, waar hij onlangs nog Chief Strategy Officer was, en zal verantwoordelijk zijn voor de verdere internationalisering van coeo.



De details rondom de transactie, die op 28 mei 2020 werd afgerond, worden niet gepubliceerd.



Het Centraal Invorderingsbureau



Het Centraal Invorderingsbureau (CIB) is een incassobureau met meer dan 50 medewerkers. Het bedrijf is een van de modernste en technologisch meest innovatieve aanbieders in de Nederlandse incassobranche. CIB onderscheidt zich vooral door zijn technologie gedreven pioniersrol in e-commerce, Mobility as a Service en pay-after-delivery markten. Het bedrijf kenmerkt zich als snel groeiend en wordt al jaren gezien als vernieuwend. De directie van CIB zijn de oprichters Niels de Peuter en Laurens Withagen, en latere mede-eigenaar Roman Berkhout.



Coeo Inkasso



coeo Inkasso is in 2010 opgericht en biedt incasso-, inkoop- en kredietwaardigheidsinformatie aan, voornamelijk op het gebied van e-commerce, retail, telecommunicatie en energie. Meer dan 300 medewerkers werken momenteel voor coeo; de dienstverlener neemt jaarlijks ca. 1,5 miljoen nieuwe vorderingen over en is daarmee een van de toonaangevende incassobedrijven in de DACH-regio. Waterland nam in februari 2018 een meerderheidsbelang in coeo en het jaar daarop breidde het bedrijf uit op de Oostenrijkse markt met de overname van KNP Financial Services.



Waterland



Waterland heeft ruime ervaring op het gebied van outsourcing en digitalisering. Vanuit het hoofdkantoor in Hamburg ondersteunt de financiële softwarespecialist wereldwijd meer dan 2.500 bedrijven met toekomstgerichte technologie voor geoptimaliseerde betalingstransacties en gerelateerde financiële processen.