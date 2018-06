Valse e-mail van de RDW in omloop

Er zijn valse e-mails in omloop van RDW met als afzender info@mail.rdw.nl en onderwerp: Afdeling Service. In deze e-mail wordt u gevraagd om uw persoonlijke gegevens bij te werken en te controleren op een website. Het gaat hier om een phishingmail, klik daarom niet op de link in het bericht en vul geen gegevens in.



E-mail verwijderen



RDW en andere overheidspartijen sturen u nooit een dergelijk verzoek via e-mail. De RDW adviseert om geen gegevens in te vullen en de e-mail te verwijderen. De RDW adviseert ook goed het e-mailadres van de afzender van dergelijke berichten te controleren. E-mails afkomstig van RDW eindigen op @rdw.nl. Krijgt u een e-mail uit naam van RDW en vertrouwt u deze niet? Dan kunt u contact opnemen met security@rdw.nl. Maar stuur een mogelijke phishingmail niet door.



Via phisingmail tenaamstellingscode aangevraagd?



Heeft u een tenaamstellingscode aangevraagd via de link in de phisingmail? Vraag dan een nieuwe tenaamstellingscode aan op de website van de RDW. Daarmee is per direct de oude code ongeldig.