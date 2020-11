NVM: Druk op de vrije sector huurmarkt houdt aan

Nieuwegein, 4 november 2020 - Uit de kwartaalcijfers transactiedata huurwoningen vrije sector van VGM NL en NVM blijkt dat de gemiddelde huurprijs per vierkante meter (kale huur) in het derde kwartaal 2020 uitkomt op € 13,02, een stijging van 10,2% op jaarbasis. Deze prijsstijging wordt met name veroorzaakt doordat er veel meer (duurdere) appartementen zijn verhuurd. Opvallend is dat de gemiddelde huurprijzen per vierkante meter van gestoffeerde (1,9%) en gemeubileerde (0,9%) woningen nauwelijks zijn gestegen. Het aantal verhuurtransacties is in het derde kwartaal van 2020 opnieuw gestegen. In totaal werden ruim 9.000 ‘kale’ huurtransacties geregistreerd en bijna 2.500 huurtransacties van gestoffeerde en gemeubileerde woningen.



Volgens NVM-voorzitter Onno Hoes is er veel beweging op de huurmarkt. ‘Veel buitenlandse werknemers van grote internationale bedrijven zijn vanwege het Coronavirus terug gegaan naar hun thuisland. De aanhoudende druk op de huurmarkt zorgt er voor dat vrijgekomen huurwoningen opnieuw worden verhuurd. Tijdens de eerste golf waren mensen terughoudend bij het inplannen van bezichtigingen, maar nu blijven de aanvragen binnenstromen.’ Het aantal verhuurtransacties van gestoffeerde woningen ligt zelfs 20% hoger dan vorig jaar. Het gaat deels om woningen die voorheen via Airbnb verhuurd werden en nu (al dan niet tijdelijk) op de vrije huurmarkt aangeboden worden. VGM NL-voorzitter Eric Verwey vult aan: ‘De oplevering van nieuwbouwprojecten zorgt zowel voor een toename van het aantal verhuurtransacties als een stijging van de gemiddelde huurprijs per vierkante meter. Dit kwartaal zijn er meer kleinere nieuwbouwwoningen (appartementen) verhuurd. Voor beleggers is het interessant om in de woningmarkt te investeren, met name de buitenwijken van grote steden en de omliggende plaatsen zijn in trek.’



De belangrijkste landelijke ontwikkelingen in de vrije sector huurwoningenmarkt van het derde kwartaal van 2020 zijn:



· de gemiddelde huurprijs (kale huur) per vierkante meter lag in het derde kwartaal 2020 voor woonhuizen op € 10,06 (+8,3%) en voor appartementen op € 14,42 (+7,4%).



· de gemiddelde huurprijs – vrije sector – bedroeg in het derde kwartaal 2020 € 1.142,-.



· de huurprijs voor gestoffeerde woningen ligt nu op € 17,34 per vierkante meter.



· in het gemeubileerde segment is de huurprijs € 20,57 per vierkante meter.



· de regionale verschillen zijn groot. Naast marktwerking spelen bij deze verschillen ook andere factoren zoals aantallen transacties, locatie en toevoeging van nieuwbouw een rol.



· het aantal door NVM en VGM NL geregistreerde verhuurtransacties (vrije sector, kale huur) bedroeg ruim 9.000.



VGM NL en NVM publiceren elk kwartaal de actuele kwartaalcijfers over de transactiedata huurwoningen vrije sector. Voor nadere informatie over de lokale huurmarkt(cijfers) kan contact worden opgenomen met VGM NL vastgoedmanagers en NVM-makelaars, zie voor contactgegevens https://vgm.nl/Leden.aspx en www.nvm.nl



Over VGM NL en NVM



Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL), de brancheorganisatie van vastgoed- en VvE managers, en de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM staan gezamenlijk voor circa 40.000 huurtransacties in de vrije sector op jaarbasis. Daarmee is een marktaandeel van ongeveer 50% gemoeid. Sinds 2014 registreren VGM NL en de NVM samen de transactiedata van huurwoningen. Vier maal per jaar brengen VGM NL en NVM huurmarktcijfers met betrekking tot de mutaties in de vrije sector huurwoningenmarkt uit. NVM en VGM NL streven naar een minder sterk gereguleerde woningmarkt, waarbij de keuzevrijheid van de consument leidend is bij de invulling van zijn of haar woonwens.