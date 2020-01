Mega en Craze vormen loyaltybedrijf van en voor de volgende generatie

Loyaliteitsbedrijven Megapromotions Worldwide B.V. (“Mega”) en Craze B.V. (“Craze”) hebben besloten de krachten te bundelen en vanaf vandaag samen verder te zullen gaan onder de naam Craze.



Beide bedrijven staan bekend om hun creatieve concepten en het realiseren van grootschalige en onderscheidende loyaliteitscampagnes voor grote supermarktketens en fast movers. Mega is één van de oudste loyaliteitsbedrijven in de wereld (opgericht in 1968) en heeft een sterke focus op productontwikkeling en productie. Craze is een jong en vernieuwend marketingbureau (opgericht in 2014) dat de loyaliteitsmarkt in korte tijd heeft opgeschud met innovatieve en gedurfde concepten.



Het nieuwe Craze combineert het beste van beide bedrijven: meer dan 50 jaar ervaring op het gebied van productontwikkeling komt samen met de frisse ideeën van de nieuwe generatie. Samen zullen zij niet alleen de Europese markt blijven bewerken, maar ook nieuwe klanten in andere delen van de wereld gaan bedienen.



Vanaf vandaag zullen beide bedrijven als één bedrijf opereren en onder de naam Craze naar buiten treden, met kantoren in Breda (Hoofdkantoor), Haarlem (Nederland), Wiesbaden (Duitsland), Parijs (Frankrijk) en Hong Kong.



Craze is ervan overtuigd dat zij de nieuwe standaard kunnen zetten met promoties die écht het verschil maken, zowel voor klanten als de uiteindelijke consumenten.



Bouk Hoijtink (CEO Craze) and Ton Verbruggen (CEO Mega).