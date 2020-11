Bijna de helft van de hoortoesteldragers ervaart problemen door coronamaatregelen

Mondkapje grootste plaaggeest: moeite met mensen verstaan en vergroot risico op verliezen hoortoestel



Maarssen, 10 november 2020 - De coronamaatregelen hebben een impact op iedereen, maar zeker ook op mensen met gehoorverlies. Door onder andere mondkapjes, plexiglasschermen en de 1,5-meterregel heeft deze groep moeite om anderen goed te verstaan, zelfs als zij een hoortoestel dragen. 43 procent van de Nederlanders met een hoortoestel ervaren namelijk problemen door de maatregelen in combinatie met hun gehoorverlies, blijkt uit onderzoek van Specsavers onder haar klanten*. Daarnaast is 70 procent van de hoortoesteldragers wel eens (bijna) een hoortoestel kwijtgeraakt bij het afdoen van een mondkapje. Als marktleider in de auditiek wil Specsavers aandacht vragen voor de problemen die deze groep ervaart zodat anderen hier rekening mee kunnen houden én biedt zij haar klanten een oplossing tegen het mogelijk verliezen van hun hoortoestel.



Hinder door mondkapjes, plexiglas en de 1,5 meter



Mondkapjes zijn de normaalste zaak van de wereld geworden wanneer we bijvoorbeeld met het OV reizen en een winkel in gaan. Maar voor mensen met gehoorverlies zijn deze een hinder wanneer zij een gesprek voeren met iemand. Maar liefst drie van de vier (75%) Nederlanders met een hoortoestel geven aan moeite te hebben om anderen te verstaan wanneer zij een mondkapje dragen. Ook plexiglas bij bijvoorbeeld kassa’s maakt het voor 66 procent moeilijk om mensen goed te kunnen horen. De helft (51%) geeft aan meer moeite te hebben om mensen te verstaan door de 1,5 meter afstand die we moeten houden.



Meer onbegrip en eenzaamheid



Bijna een op de drie (31%) Nederlanders met een hoortoestel ervaart momenteel meer onbegrip vanuit hun omgeving wanneer ze iets niet goed verstaan. 19 procent doet dus maar alsof ze mensen verstaan terwijl dat eigenlijk niet zo is. Gelukkig onderneemt een deel van de hoortoesteldragers wel actie om te laten weten dat zij slechthorend zijn (42%). Zo vraagt meer dan de helft (58%) hun gesprekspartners harder te praten en heeft de helft (50%) de instellingen van het hoortoestel aan laten passen. Echter durft 10 procent geen actie te ondernemen uit schaamte voor hun gehoorverlies. Een op de tien (11%) hoortoesteldragers ervaart dan ook eenzaamheid door de coronamaatregelen in combinatie met hun gehoorverlies. Zij hebben minder sociale contacten (15%) en gaan minder de deur uit (8%).



“Specsavers vindt het belangrijk dat mensen zich realiseren dat de coronamaatregelen op sommige mensen een impact hebben waar ze zelf niet zo snel bij stilstaan. Bijvoorbeeld omdat slechthorenden door het dragen van mondkapjes en het houden van 1,5 meter afstand anderen niet meer goed kunnen verstaan”, aldus Remko Berkel, directeur van Specsavers Nederland. “In deze tijd is het daarom extra belangrijk om rekening te houden met deze groep en soms net even wat meer moeite te doen om te zorgen dat zij deel kunnen blijven nemen aan het dagelijks leven. Om jezelf beter verstaanbaar te maken hoef je niet harder te gaan praten, dat werkt vaak juist averechts. Praat langzamer, duidelijker en articuleer goed. En als iets de eerste keer niet verstaan wordt, herhaal dan wat er is gezegd in andere woorden. Vaak wordt verstaan dan makkelijker.”



Hoortoestel verloren



Twee op de drie (65%) Nederlanders met een hoortoestel vinden het vervelend deze te dragen in combinatie met een mondkapje. Een kwart (26%) is diens hoortoestel zelfs al een keer kwijtgeraakt bij het afdoen ervan en bij 44 procent gebeurde dit bijna. Om dit in het vervolg te voorkomen, heeft Specsavers een oplossing.



“Sinds kort kunnen klanten bij hun dichtstbijzijnde Specsavers-winkel gratis zogenaamde ‘earsavers’ ophalen”, vervolgt Berkel. “Een earsaver is een klein verlengstuk of haakje waaraan je de elastiekjes van het mondkapje achter op het hoofd kunt bevestigen. Op deze manier knelt het mondkapje niet achter de oren én is de kans op het verliezen van een hoortoestel aanzienlijk kleiner.”



Veilig winkelbezoek in tijden van corona



Aangezien de gezondheid van klanten en medewerkers altijd centraal staat, hebben alle Specsavers-winkels de nodige maatregelen genomen om een bezoek aan de winkels zo veilig mogelijk te laten verlopen. Daarnaast zijn de openingstijden van de Specsavers-winkels verruimd om zo iedereen de mogelijkheid te geven om op een veilige manier de winkel te bezoeken. Kijk voor de maatregelen en actuele openingstijden op www.specsavers.nl.



* Over het onderzoek



Het onderzoek is uitgevoerd door Specsavers Nederland tussen 29 oktober en 3 november 2020 onder ontvangers van de Specsavers horennieuwsbrief. Er namen 1.762 Nederlanders met gehoorverlies deel, waarvan 1.694 momenteel een hoortoestel dragen. Alle uitkomsten zijn berekend op Nederlanders met gehoorverlies én een hoortoestel (n=1.694). De verdeling man-vrouw is, respectievelijk, 66% en 34%. Voor leeftijd is een splitsing gemaakt tussen ≤ 70 jaar en > 70 jaar (respectievelijk 43% en 57%).