Pride Amsterdam 2020 viert 25e editie met belangrijke samenwerkingen

Pride Amsterdam viert dit jaar de 25e editie met een reeks belangrijke samenwerkingen. Zo gaat Pride Amsterdam dit jaar een opvallende samenwerking aan met het bedrijf Booking.com als hoofdsponsor, brengt de Koninklijke Nederlandse Munt een speciale jubileum uitgifte op de markt en wordt The Student Hotel Amsterdam City de host van het Pride House. Dat is vanmiddag bekend gemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst. Daarnaast zijn de nieuwe Pride-ambassadeurs en de 80 boten bekend gemaakt, die op zaterdag 1 augustus zullen meevaren door de Amsterdamse grachten. Bijzondere boten zijn: UHNCR-boot, MSA Motorclub, Roemeense boot, Afrikaanse boot en een boot van Pink Nieuw West.



Het was aan de ballotagecommissie van de botenparade om uit 95 inzendingen de 80 mooiste en meest aansprekend concepten te kiezen. Het thema van dit jaar is ‘TAKE PRIDE in us’. “Helaas is het nog steeds niet gewoon om anders te zijn. Een samenleving waarin je sekse/ gender/ oriëntatie er niet toe doet en simpelweg een gegeven is”, zegt directeur Lucien Spee van Pride Amsterdam. “Als community moeten we trots zijn op eenieder van ons en het opnemen voor de meest kwetsbare onder ons. Daarnaast willen we dat de community in zijn geheel kan rekenen op de trots van de rest van Nederland.”



Booking.com



Booking.com is van plan om dit jaar een nieuw programma te introduceren dat de hospitality ervaring van de LHBTQ+-reiziger wereldwijd spectaculair zal verbeteren. En met wie anders vier je zo’n lancering dan met de Pride uit je geboortestad. Pride Amsterdam is trots dat Booking.com heeft gekozen hoofdsponsor te zijn en op die manier ook direct financieel bij te dragen aan de lokale LHBTQ+-community. "We vinden het fantastisch om als hoofdsponsor samen te werken met Pride Amsterdam voor de 25e jubileumeditie in 2020", zegt Arjan Dijk, Senior Vice President en Chief Marketing Officer bij Booking.com. “Amsterdam is onze thuisbasis en dus vinden we het geweldig om als eerste in deze prachtige en inclusieve stad onze visie te delen. Wij geloven dat we samen een wereld kunnen creëren waarin iedereen zich welkom en geaccepteerd voelt voor wie ze zijn, zowel thuis als overal ter wereld.”



Koninklijke Nederlandse Munt



Vanwege de 25e editie van Pride Amsterdam komt de Koninklijke Nederlandse Munt met een speciale jubileum penning. Daarvan zullen er 5000 regulier verschijnen in een speciale coincard en een aantal in zilver en goud geslagen worden. De zilveren exemplaren zullen door de zilversmeden met de hand voorzien worden van een emaille gekleurde regenboogvlag. De Pride uitgiften zijn geen wettig betaalmiddel, maar wel unieke verzamelitems van hoge kwaliteit. Daarnaast maken de uitgiften deel uit vande verzamelaarsserie Immaterieel Erfgoed;Pride Amsterdam is sinds juli 2019 officieel bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed van Nederland. . De Pride-munt is vanaf juni te bestellen via www.knm.nl.



The Student Pride Hotel



Dit jaar zit Pride Amsterdam met de zogenoemde ‘cultural hub’ bij The Student Hotel Amsterdam City, die deze zomer daarom officieel omgedoopt wordt tot The Student Pride Hotel. Gedurende de hele Pride zullen er activiteiten plaatsvinden georganiseerd voor en door onze commissies en andere organisaties uit de LGBTQ+ community. Ook de uitzendingen van Pride TV zullen vanuit het Student Pride Hotel komen. Dagelijks zal er een live talkshow met Pride gerelateerde onderwerpen uitgezonden worden vanaf de bovenste etage van het voormalige Trouw gebouw, met prachtig uitzicht over de stad.



Parels Botenparade 2020



Er varen dit jaar weer een aantal bijzondere parels van boten mee. Bijzondere boten met een belangrijke boodschap. Want ondanks alle feestvreugde - Pride is en blijft een festival met inhoud. Een aantal bijzondere boten op een rijtje:



UNHCR



De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties vaart dit jaar mee en is daarvoor een samenwerking aangegaan met LGBT Asylum Support. Wereldwijd worden LHBT’s nog altijd dagelijks gediscrimineerd, vervolgd en bedreigd met opsluiting en de dood. In 70 landen is homoseksualiteit nog strafbaar en velen hebben daarom geen andere keuze dan te vluchten. Dit zou geen keuze mogen zijn en niemand zou moeten vluchten om wie die is of wie die liefheeft. Ook in Nederland hebben LHBT-vluchtelingen het moeilijk, worden in asielcentra bedreigd en raken in een isolement.



MSA Motorclub



Op 1 november bestaat MSA 50 jaar. De leer-scene is in 50 jaar erg veranderd: van ver in de kast en stiekem met leer aan op de motor, naar deelname aan Pride Amsterdam. De boot zal een gemengd gezelschap zijn van oud en jong, homo, hetero, en iedereen die zich bij hen fijn voelt. Leer en fetish zijn maar beperkt zichtbaar in Amsterdam en daar willen zij verandering in brengen.



Roemeense boot



Ondanks de toetreding van Roemenië tot de EU staan LHBT-rechten nog enorm onder druk en heeft men onlangs nog geprobeerd de grondwet zodoende te wijzigen dat een openstelling van het burgerhuwelijk voor partners van gelijk geslacht onmogelijk zou worden. Door deelname aan de botenparade willen ze aandacht vragen voor hen die in angst een verborgen leven moeten leiden en eisen het recht op een normaal leven, hier én in Oost-Europa.



Afrikaanse boot



De noodzaak van ‘zichtbaar zijn’ staat centraal bij de Afrikaanse boot. De stichting Love Planet, de organisatie achter de boot, richt zich op Afrikaanse LHBT’s die thuis geen veilige ruimte hebben om Pride te vieren en niet trots thuis kunnen komen.



Pink Nieuw West



Pink Nieuw West viert dit jaar een jubileum. Al 10 jaar organiseren zij maandelijks bijeenkomsten voor LHBT’s en sympathisanten. Onderwerpen en onderdelen die daarbij centraal staan zijn verkiezingen, adoptie, coming-out, films, etc. Ook 4 en 5 mei gaat aan hen niet voorbij en dit geldt ook voor hun jaarlijkse deelname aan de Pride Walk. Dit jaar staan ze dus ook op een boot.



Support Card 2020



Alweer voor de derde keer wordt een supportcard weggegeven. Pride Amsterdam doet dat dit jaar in samenwerking met Philips. Met de support card krijgt een vereniging of stichting die zich inzet voor een betere leefwereld voor LHBT’s en die zonder een belangrijke financiële partner niet zou kunnen deelnemen aan de botenparade, alsnog een plek. Dit jaar gaat de support card naar de stichting Pride & Sports. Het etaleren van LHBT-sporters en clubs is namelijk nog steeds van groot belang. De weg vinden naar LHBT-clubs, de drempel om te gaan, om jezelf te zijn binnen een reguliere sportclub is ook vandaag de dag, nog niet zo makkelijk. Eenieder zou het gevoel moeten hebben om te kunnen sporten zoals de persoon is. Ofwel: Take Pride In Sports.



Over Pride Amsterdam



We vieren het recht om te zijn wie je bent en te houden van wie je wil. Met het negen dagen durende festival wordt blijvend aandacht gevraagd voor mensenrechten in het algemeen en de acceptatie en gelijkwaardigheid van LHBTI’s in het bijzonder, waar ook ter wereld. Pride Amsterdam vindt plaatst van 25 juli tot en met 2 augustus 2019. Meer informatie op: www.pride.amsterdam.