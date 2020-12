Vakkundig slotenmaker Dordrecht nodig?

Heb je in alle haast de deur achter je dichtgetrokken, maar zit de sleutel nog aan de binnenkant van het slot? Of ben je je sleutels verloren en heb je geen idee hoe je nog je huis in moet komen? Dan weet je waarschijnlijk wel dat je een slotenmaker moet inschakelen. Wanneer je in Dordrecht of omgeving woont, bel je in deze situaties de slotenmaker in Dordrecht en vervolgens zal er snel een slotenmaker naar je toekomen om je te helpen. Maar wist je dat de slotenmaker in Dordrecht veel meer kan doen dan alleen het oplossen van de eerder genoemde problemen?



Gespecialiseerd op het gebied van hang- en sluitwerk



Onze slotenmakers repareren en vervangen sloten. Wanneer er een slot vervangen moet worden, werken wij alleen met sloten die kwalitatief goed zijn. Zo loop je minder snel de kans dat je in de toekomst (nieuwe) problemen krijgt met het slot. Behalve het repareren en vervangen van sloten, kan de slotenmaker in Dordrecht ook de deuren opnieuw afhangen of nieuwe deuren plaatsen. De slotenmaker herstelt bovendien schade aan hang- en sluitwerk die na inbraak is ontstaan. Ook kan de slotenmaker alles weer in orde brengen na schade aan de ruiten. En wat dacht je van het aanbrengen van een rolsysteem of een sluiting voor de schuifpui? Ook deze klus kan vakkundig geklaard worden door de slotenmaker uit Dordrecht!



Aanbrengen van anti-inbraakstrips



Behalve het uitvoeren van de eerder genoemde klussen, is het ook mogelijk om de slotenmaker in te zetten voor het beschermen van je woning tegen inbraak of diefstal. De slotenmaker lost niet alleen de problemen aan het hang- en sluitwerk op die na inbraak of diefstal zijn ontstaan, maar kan ook ingezet worden om er preventief voor te zorgen dat inbraak vrijwel niet mogelijk is. Dat doet de slotenmaker onder andere door een anti-inbraakstrip aan te brengen op de deuren. De anti-inbraakstrip bestaat uit twee stukken metaal die in elkaar gehaakt worden. Hierdoor is de sluitnaad van de deur niet meer zichtbaar aan de buitenzijde. Doordat deze sluitnaad niet meer zichtbaar is, is het onmogelijk om de deur van buitenaf te forceren en binnen te komen. Behalve het plaatsen van deze strippen op de deur is het ook mogelijk om anti-inbraakstrippen op de ramen te plaatsen. Hierdoor is het nog lastiger voor inbrekers om binnen te komen.



Betrouwbare en gecertificeerde slotenmakers in Dordrecht



De slotenmaker kan dus veel werkzaamheden voor je uitvoeren en problemen oplossen. Toch hoeft de slotenmaker niet altijd direct ingezet te worden voor het uitvoeren van deze werkzaamheden. Het is namelijk ook mogelijk om eerst eens contact op te nemen voor het krijgen van deskundig advies. Bijvoorbeeld als je twijfelt of je woning wel voldoende is beveiligd tegen inbraak of wanneer je wil weten of die nieuwe deur wel past in het kozijn. Een groot voordeel van de slotenmaker in Dordrecht is dat we snel aanwezig zijn voor het maken van een nood afdichting of wanneer je midden in de nacht je huis niet in kunt. Onze slotenmakers staan namelijk 24 uur per dag voor je klaar.