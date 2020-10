Het LeidenAsiaCentre roept op tot veiligere kennissamenwerking met China

Woensdag 28 oktober publiceert het LeidenAsiaCentre een rapport over het veiliger maken van de samenwerking tussen Europa en China op het gebied van hoger onderwijs en onderzoek. Deze samenwerking is van essentieel belang voor beide partijen, maar kent ook de nodige risico’s en uitdagingen op het gebied van academische vrijheid, integriteit en kennisveiligheid.



Deze uitdagingen zijn de afgelopen jaren toegenomen. Dit is het gevolg van de snelgroeiende omvang van de samenwerking; van ontwikkelingen binnen China, waar de overheid op strategische wijze investeert in onderwijs en onderzoek met als doel het versterken van de Chinese positie; en van de toegenomen aandacht voor de probleemkant van de samenwerking in de context van een kritischer Europees beleid ten aanzien van China. De noodzaak onder Europese beleidsmakers om de uitdagingen in de hoger onderwijs- en onderzoekssamenwerking met China aan te pakken is daarmee toegenomen.



Het rapport analyseert vijf strategieën die stakeholders recentelijk ontwikkeld hebben om samenwerking veiliger te maken. Het roept overheden en universiteiten op samen te werken aan een aanpak en doet daartoe diverse aanbevelingen. Het rapport bouwt voort op eerdere publicaties van het LeidenAsiaCentre (2017, 2018 en 2019).



Het rapport ‘Towards Sustainable Europe-China Collaboration in Higher Education and Research’ is beschikbaar via: https://leidenasiacentre.nl/en/towards-sustainable-europe-china-collaboration-in-higher-education-and-research/.