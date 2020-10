Nederlandse bedrijven bewuster bezig met gender-gecodeerd taalgebruik in vacatures

Nieuw onderzoek van Sia Partners toont een verschuiving in gender-gecodeerd taalgebruik in vacatureteksten aan. In 56% van de onderzochte sectoren wordt meer feminien taalgebruik dan masculien taalgebruik gebruikt ten opzichte van januari 2020. Het aantal sectoren met feminien taalgebruik is gestegen met 70%. De industriële sector scoort nog steeds het hoogst op een masculien taalgebruik. De hotelsector scoort nog steeds het hoogst op een feminien taalgebruik.



“De verschuiving valt te verklaren door twee ontwikkelingen op de markt. Allereerst zijn bedrijven zich er van bewust geworden dat taalgebruik in vacatureteksten bijdraagt in het aantrekken van divers talent. Dit draagt bij aan een sterkere positie op de arbeidsmarkt. Ten tweede, zorgt de huidige crisis voor een vraag naar een combinatie van masculiene en feminiene karaktereigenschappen, ook wel androgeen genoemd. Zorg, verantwoordelijkheid, daadkracht en empathie zijn belangrijke eigenschappen waar men in deze onrustige tijden naar zoekt.” aldus de onderzoekers.



Verschil tussen masculien en feminien taalgebruik:



Uit sociaal onderzoek* blijkt dat feminien taalgebruik bijdraagt aan een evenwicht in genderdiversiteit op de werkvloer. Bij vacatureteksten met feminien of genderneutraal taalgebruik reageren zowel mannelijke als vrouwelijke sollicitanten, wat bijdraagt aan gendergelijkheid in organisaties. Bij masculien taalgebruik reageren voornamelijk mannelijke sollicitanten en vrouwelijke een stuk minder.



Onderzoek in het kort:



Sia Partners Nederland volgt sinds 2020 vacatureteksten op het gebruik van gender-georiënteerde woorden. De resultaten worden in een halfjaarlijkse monitor gepubliceerd. Met behulp van een Data Science oplossing zijn voor deze tweede monitor 13,900 vacatureteksten van 350 bedrijven in 18 sectoren beoordeeld aan de hand van 150 gender gecodeerde woorden.



Een volledig overzicht van de resultaten van de 18 sectoren staan in bijgaande infographic.