Snoop Dogg deelt videoboodschap voor de feestdagen: 'Think small for the planet'

Bruiswatermerk en entertainment-icoon werken samen in nieuwe kerstcampagne met krachtige milieuboodschap



SodaStream & Snoop Dogg wensen u een betekenisvol eindejaar: “Geniet van de kleine, betekenisvolle dingen”



SodaStream, het leidende bruiswatermerk*, heeft vandaag zijn eindejaarscampagne onthuld die gaat over ‘genieten van de kleine, betekenisvolle dingen’. De grootste wereldwijde SodaStream-campagne ooit gebeurt in samenwerking met hiphoplegende Snoop Dogg en moedigt iedereen aan om zich dit eindejaar nog meer te richten op de kleine, maar belangrijke dingen in het leven. De campagne omarmt de magie van de feestdagen.



De campagne is een verwijzing naar de eindejaarsperiode dit jaar waarbij we grote plannen vervangen door thuisblijven en genieten van kleine maar betekenisvolle dingen. Zoals altijd brengt SodaStream ook een duurzame boodschap. Zo wordt Snoop vergezeld door een geanimeerde zeeschildpad om mensen op te roepen de kleine omschakeling te maken naar herbruikbare voorwerpen voor een grote impact op onze planeet. Eén hervulbare SodaStream-fles kan tot duizenden plastic wegwerpflessen besparen.







De campagne draagt deze belangrijke boodschappen uit op een luchtige SodaStream-wijze, waarbij superster Snoop Dogg zich concentreert op ‘de kleine dingen’ zoals gemberkoekjes bakken met de familie bijvoorbeeld. In een andere scène vraagt hij tijdens het familiediner om van de digitale schermen te blijven – en iedereen, van kinderen tot hond, heeft het gezicht van Snoop Dogg.







Positieve verandering







"Bij SodaStream moedigen we mensen altijd aan om een positieve verandering te maken. Dit jaar hebben we er alles aan gedaan om een campagne op te zetten waar iedereen zich in herkent, een campagne over wat er écht toe doet", aldus Karin Schifter Maor, Global CMO bij SodaStream. "SodaStream is de ultieme kleine stap om afval van wegwerpplastic te verminderen, en Snoop Dogg is een geweldige partner om deze boodschap op een ludieke manier op grote schaal te helpen verspreiden.”







Johan Schepers, General Manager Benelux bij SodaStream: “We moedigen mensen aan om het allermooiste uit deze eindejaarsperiode te halen. Of het nu gaat om een lekkere maaltijd bereiden, de smartphone even uitzetten, of samen een film bekijken, het is belangrijk om in deze tijd de kleine dingen te koesteren. En om dit ook toe te passen op het milieu: een kleine verandering voor een grote impact.”







Snoop Dogg







"Ik hou van mijn SodaStream, dus het was vanzelfsprekend om met hen samen te werken voor deze campagne. Ze maken een geweldig product en een groot verschil in de wereld. Ik ben blij om te helpen de liefde te verspreiden!", zegt Snoop Dogg.







De gewaardeerde regisseur Jake Szymanski regisseerde de video, perfect in lijn met de speelse toon en stijl van het bedrijf. Szymanski's credits omvatten ‘Mike and Dave Need Wedding Dates’, ‘The Package’, verschillende shorts voor ‘Funny or Die’ en ‘Saturday Night Live’, en onlangs een Forrest Fenn geïnspireerde actiekomedie voor Studio 8.







(* leidend op basis van volumeverbruik)