'Werkstress voorkomen is een gedeelde verantwoordelijkheid'

Vandaag begint de Week van de Werkstress. ANP Expert Support legde drie deskundigen op dit gebied deze stelling voor: Werkstress voorkomen is de verantwoordelijkheid van de werknemer.



Marian Thunnissen, lector Dynamische Talentinterventies, Fontys Hogescholen:



“Het voorkomen van werkstress is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werknemer én werkgever. Werkstress wordt veroorzaakt door belastende factoren in het werk - denk aan agressieve klanten, werken onder hoge tijdsdruk of te veel werk - en heeft te maken met hoe het werk wordt ingericht.



“Er zijn mogelijkheden om deze factoren te verminderen of op te vangen, en daar speelt de werkgever een belangrijke rol in. De werknemer heeft vervolgens een taak in het werken aan de eigen belastbaarheid: ervoor zorgen dat je mentaal en fysiek goed in je vel zit zodat je de eisen uit het werk beter de baas kunt zijn.”



Eric Verduyn, directeur Onderwijs, NCOI Groep:



“Het beschikken over voldoende kennis en vaardigheden om je werk goed te kunnen doen, is een belangrijke factor om werkstress te voorkomen. De werknemer zal in ieder geval de bereidheid moeten tonen om met scholing kennis en vaardigheden te vergroten.



“Gelukkig leert actueel onderzoek dat die bereidheid groter is dan ooit. Vier op de tien werkende Nederlanders is namelijk door de coronacrisis gaan inzien hoe belangrijk het voor hen persoonlijk is om te blijven leren.



“De verantwoordelijkheid van de werkgevers rondom scholing van hun medewerkers is nog veel groter. En ook voor een bedrijf is het belangrijk dat medewerkers blijven leren. Iedere werkgever heeft de verantwoordelijkheid om medewerkers de kennis en vaardigheden aan te leveren die nodig zijn om het werk goed uit te kunnen voeren. Die verantwoordelijkheid ligt op drie vlakken; investeren, motiveren en faciliteren. Motiveer werknemers bijvoorbeeld door concreet perspectief te bieden als beloning van de tijd die werknemers in het leren steken.”



Annet de Lange, hoogleraar Succesvol ouder worden op je werk, Open Universiteit:



“Oneens met deze stelling. Wij weten uit eerder onderzoek dat werkstress voorkomen een gedeelde verantwoordelijkheid is van zowel werknemer en werkgever. Uit een recente meta-analyse is duidelijk geworden dat het ontwerp van werk een belangrijke factor is in het voorspellen van werkstress en welzijn van bijvoorbeeld zorgverleners.



“Significante risico’s voor uitval zijn: een te hoge werkbelasting, gebrek aan formele beloningen en interferentie tussen werk- en privéleven. Daarnaast kunnen werkenden zelf ook het zelfmanagement versterken en hulpbronnen op het werk inzetten om de eigen belastbaarheid en veerkracht op het werk te versterken. Een balans tussen werkbelasting en belastbaarheid van werkenden is dan ook de sleutel tot het voorkomen van werkstress.”