Canal Digitaal organiseert spannende Prijzen Poule WK voetbal 2018

Nederland doet helaas niet mee aan het WK voetbal 2018. Maar Canal Digitaal maakt het met een spannende Prijzen Poule heel aantrekkelijk om toch alle wedstrijden op de voet te volgen. Met in iedere ronde kans op een enorm geldbedrag en eeuwige roem voor de beste voorspellers.



Het WK belooft een spektakel te worden met een prachtig programma. Gastland Rusland trapt op 14 juni af met een eerste wedstrijd tegen Saoedi-Arabië. Titelverdediger Duitsland speelt zijn eerste wedstrijd op 17 juni tegen Mexico en onze zuiderburen zullen op 18 juni hun eerste wedstrijd spelen tegen Panama. Méér dan genoeg reden dus om op het puntje van de bank plaats te nemen en te voorspellen wie wint.



Hoe werkt de Canal Digitaal Prijzen Poule?



Om mee te doen met de Prijzen Poule registreer je je op de website van Canal Digitaal. Daarna kun je gelijk beginnen met het spel en samen met vrienden en collega’s poules op te zetten. Er kunnen zoveel ‘mini leagues’ opgezet worden als je maar wilt.



Maak kans op € 500.000



Wie de juiste uitkomsten voorspelt, maakt iedere ronde kans op € 100.000 met een totaal van € 500.000. Daarnaast wint de speler met in totaal de meeste punten een jaarabonnement op Canal Digitaal Entertainment, inclusief een 55 inch Samsung 4K Ultra HDR-tv. Het team met gemiddeld het hoogste aantal punten wint ook een mooie geldprijs.



Bijna alle wedstrijden kijken in UHD



Het WK voetbal begint op 14 juni en de laatste wedstrijd wordt gespeeld op 15 juli. Bijna alle WK-wedstrijden zijn live te zien bij Canal Digitaal op NPO 1. Canal Digitaal klanten met een UHD-tv en een CI-module of CI+ module van Canal Digitaal kunnen alle WK-wedstrijden in het superscherpe UHD bekijken. Alle wedstrijden zijn ook via de Canal Digitaal TV App live te volgen op smartphone of tablet.



Christiaan Puper, managing director Eviso Nederland (de business partner van Canal Digitaal): ‘Nederland doet niet mee deze keer, maar dat is geen reden om bij de pakken neer te zitten. Door mee te doen aan de Canal Digitaal Prijzen Poule en te voorspellen welke teams gaan winnen wordt het WK toch heel spannend. En maak je kans op geweldige prijzen. Kijk je het WK via Canal Digitaal? Dan volg je op NPO 1 al je favoriete wedstrijden in kristalheldere UHD-kwaliteit. Een spannend spel met mooie prijzen en het WK kijken in UHD, zo helpen wij de Nederlandse voetballiefhebber en tv-kijker weer iets bijzonders te ontdekken’.