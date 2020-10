Huizen, 20 oktober 2020



Verborgen kopzorgen door pandemie



Haar- en hoofdhuidproblemen door coronastress



45% van de Nederlanders heeft haar- of hoofdhuidproblemen, of heeft deze gehad. Uit onderzoek blijkt dat bij bijna 10% van hen deze problemen ontstaan of verergerd zijn door de coronacrisis.



Jeuk, eczeem en zelfs haaruitval zijn klachten die veroorzaakt kunnen worden door stress, maar op hun beurt ook stress veroorzaken. Gespecialiseerde haarwerkspecialisten kunnen veel betekenen. Want er zijn goede behandelingen voor haar- en hoofdhuidproblemen. Maar uit onderzoek blijkt ook dat veel mensen niet weten waar ze met hun problemen en vragen terecht kunnen.



Het belang van haar



83% van de Nederlanders vindt dat hun haar en kapsel bijdraagt aan zelfvertrouwen. “Haar is ontzettend belangrijk voor het welzijn van mensen.” vertelt Willeke Pietersma, voorzitter van de ANKO Sectie Haarwerken. “Tijdens en na de lockdown afgelopen voorjaar, werd dat meer dan ooit duidelijk. Nederland miste de kapper enorm en de waardering voor ons vakmanschap steeg naar ongekende hoogte.”



Veilig naar de haarwerkspecialist



Haarwerkspecialisten leveren naast beauty ook zorg en deze zorg ging door tijdens de lockdown. “We hebben mensen die hun haar verliezen door chemo of een andere oorzaak gelukkig gewoon kunnen helpen tijdens de lockdown. Dit konden we doen door een strak hygiëne-protocol en extra beschermingsmiddelen als mondkapjes en spatbrillen. Als haarwerkspecialisten zijn we al gewend om met dit soort bescherming te werken”, aldus Pietersma. “Maar een haarwerkspecialist kan ook veel betekenen voor mensen met minder ernstige klachten, die geen haarwerk nodig hebben. Er is zoveel mogelijk qua preventie van haaruitval en het oplossen van problemen, maar helaas weet nog niet iedereen dit. Door jaarlijks een ‘Dag van het Haarwerk’ te organiseren, proberen we bij te dragen aan het doorbreken van het taboe en meer bekendheid te geven aan de oplossingen die er zijn.”



Deskundigheid en privacy



De ANKO Sectie Haarwerken verenigt zo’n 350 deskundige en erkende haarwerkspecialisten. Zij zijn gewend te werken met kwetsbare klanten. Pietersma: “Wij kennen heel goed de onzekerheden en gevoeligheden van bijvoorbeeld kankerpatiënten en mensen met alopecia, maar juist ook mensen met ‘gewoon’ heel dun haar of een gevoelige hoofdhuid kunnen bij ons terecht. Onze salons zijn zo ingericht dat privacy voorop staat en klanten zich snel op hun gemak voelen. Ook voor een vrijblijvende kennismaking is iedereen van harte welkom! Dus maak een afspraak en kom langs, op 20 oktober 2020, de Dag van het Haarwerk, of op een andere dag. Iedereen is van harte welkom voor een vrijblijvende kennismaking!”



Over de ANKO



De ondernemende kappers van Nederland hebben zich verenigd in brancheorganisatie ANKO. Samen werken zij aan het realiseren en behouden van een professionele en florerende kappersbranche.